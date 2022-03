Hans en Conny uit Poelkapelle stellen huis open voor Antonina en Yehor: “Tijd om iets terug te doen”

De Oekraïense kapster Antonina Blinkova (28) en haar zoontje Yehor Sharipov (9) hebben een veilig onderkomen gevonden in Poelkapelle. Hans Six en Conny Dequeecker geven hen een thuis nadat ze gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land.

Antonina Blinkova woonde in Boryspil op zo’n 35 kilometer van Kiev. “Ik vond het onverantwoord om daar met mijn zoon te blijven wonen”, vertelt de Oekraïense. “Met twee koppels sloegen we op de vlucht voor de inval van de Russen.”

Wereld rond gereisd

Uiteindelijk zorgden Hans Six en Conny Dequeecker uit de Stadensteenweg in Poelkapelle voor de redding. “Wij reizen zelf graag de wereld rond en werden al altijd en overal goed ontvangen”, vertelt Hans. “We vonden het tijd om iets terug te doen. Zelf hebben we geen kinderen en we schreven ons via verschillende kanalen in om vluchtelingen op te vangen. Plots kregen we een telefoontje van een vriend die ons vertelde dat aan de overkant van de woning van zijn moeder in Reningelst al zeven jaar een Oekraïens echtpaar woont. Zij hadden al drie vluchtelingen opgevangen en zouden er nog eens twee bij krijgen. Maar daar hadden ze te weinig plaats voor. Daarom kregen wij de vraag of we Antonina en Yehor konden opvangen. Vrijdagmorgen zijn we hen dan gaan halen in Reningelst en nu verblijven ze bij ons in Poelkapelle.”

Werk vinden

“Sinds 9 maart waren we op de dool tot we in Reningelst aankwamen”, vertelt Antonina. “Bij Hans en Conny voelen we ons zeer goed ontvangen. Maar ik ben ook enorm bezorgd en droevig voor mijn familie. Mijn ouders, grootouders, broer en andere familieleden bleven in Oekraïne achter. Ik ben kapster van beroep en zou dat ook hier graag doen, maar ik kon slechts twee koffers meenemen, waardoor er geen plaats was voor mijn kappersmateriaal. Ik ben me wel al gaan inschrijven om werk te vinden, zodat ik niet meer afhankelijk hoef te zijn van de twee fantastische mensen die ons opvangen.”