Hans Denturck nam afscheid van het gemeentepersoneel: “Nu genieten van pensioen”

Vrijdag 28 april was officieel de laatste werkdag van Hans Denturck bij het gemeentepersoneel. Hij was sinds september 1994 aan de slag bij de gemeente. Vanaf 1 mei is Hans officieel met pensioen.

Hans (61) is getrouwd met Marianne Vromman en woont in de Nijverheidsstraat. Hij is de papa van Hanne en Jens en de opa van Laurien en Floor. Hans studeerde aan het college in Roeselare en trok ook naar het VTI in Izegem, waar hij de richting elektromechanica volgde. In 1980 begon hij te werken bij de firma Vanhonsebrouck. In september 1994 ging hij aan de slag bij de RTT in Brussel, later werd dit Belgacom. Hij werkte er elf jaar.

In september 1984 startte Hans zijn loopbaan bij de gemeente Ingelmunster waar hij technische ondersteuning bood bij de technische dienst. Hij werd kraanman. “Mijn eerste kraan was een Unimog: één persoon zat aan het stuur, de tweede arbeider werkte met de kraan die erop stond”, vertelt Hans. “Later kocht de gemeente een JCB-kraan aan, die ik zelf kon besturen. Het was gedaan met grachten te ruimen met twee arbeiders. Ik was zo’n tien jaar kraanman bij de gemeente.”

Meldpunt 8770

“Ik volgde ook drie jaar bestuursrecht in Boeverbos in Brugge. Toen Jean-Pierre Gruyaert met pensioen ging, namen Koen Vanneste en ik zijn taken over. Koen als werkleider bij de groendienst, ik als werkleider bij de technische dienst. Het kraanwerk bleef ik wel nog op regelmatige tijdstippen verder doen tot mijn laatste werkdagen. Ik hield mij ook bezig met de dienst Feestelijkheden.”

In de voorbije jaren veranderde de werking bij het gemeentepersoneel grondig. “Vroeger kwamen de werkopdrachten altijd mondeling of per telefoon toe. Nu wordt alles digitaal doorgestuurd met het befaamde 3P-systeem.”

“Ik volgde daar ook een opleiding voor. We ontvangen inderdaad veel opdrachten digitaal. Zit de burger met een probleem, dan kan men dat digitaal melden op meldpunt 8770. Dit komt dan automatisch terecht bij de technische- of de groendienst. We selecteren wel grondig. Is het een ernstige opdracht of niet? Is het een opdracht voor onze diensten of niet?”, duidt Hans.

muziek en wandelen

Sinds 1 mei mag Hans Denturck nu genieten van een welverdiend pensioen. Op vrijdag 28 april werd hij ‘s morgens bij hem thuis opgehaald door een collega, waarna er een ontbijt volgde met de collega’s in de gemeentelijke depot. Om 16 uur werd Hans ook officieel ontvangen in het gemeentehuis. ‘s Avonds volgde er nog een feestje in de brasserie van het JOC.

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Wat ik nu zal doen? Eerst eens goed uitslapen”, lacht Hans. “Ik zal mij voortaan kunnen bezighouden met klusjes thuis en ook met muziek. Ik schafte mij ook een elektrische fiets aan. Een wandeltochtje langs de vaart – dicht bij mijn woning – staat ook op de planning. Ik hoop nog lang te mogen genieten van mijn pensioen, samen met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen”, besluit Hans zijn relaas.