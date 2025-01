Hans Delameilleure en Jos Goethals ereschepen

Oud-schepenen Hans Delameilleure (CD&V) en Jos Goethals (CD&V) mogen zich voortaan ereschepen noemen. “Hans Delameilleure was schepen van 1995 tot 2015”, legt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (Resp&ct8810 – CD&V) uit. “Daarenboven was hij ook raadslid van maart 1984 tot 1994 en van 2015 tot 2024. Jos Goethals was schepen van 2001 tot 2022. Daarnaast was hij ook raadslid van 1995 tot 2000 en van 2023 tot 2024. Hans en Jos voldoen aan alle voorwaarden om de titel van ereschepen te krijgen, gezien ze meer dan 12 jaar de functie van schepen hebben uitgeoefend.” Beide heren waren geen kandidaat meer bij de recente verkiezingen. De raad keurde het verlenen van de eretitel aan beide oud-politici unaniem goed. (BCH/foto Kurt)