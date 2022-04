Hannes uit Kortrijk gooit de langste afstand met papieren vliegtuigje en mag naar wereldfinale

Kortrijkzaan Hannes Deweer (22) heeft in de categorie Longest Distance het Belgisch Kampioenschap ‘gooien met papieren vliegtuigjes’ gewonnen in Gare Maritime in Brussel. Zijn worp telde maar liefst 48,5 meter. Met deze overwinning plaatst hij zich voor de wereldfinale in Oostenrijk. “Ik schreef me in voor het plezier, maar het is uiteindelijk op een overwinning uitgedraaid”, lacht Hannes.

Heel toevallig kwam hij de advertentie voor de kwalificatie in Gent tegen op Instagram. Hij moest die dag ook in Gent zijn en schreef zich in. “Het leek me wel leuk om eens langs te gaan. Tot mijn verbazing had ik dan ook effectief gewonnen en me zo geplaatst voor het kampioenschap.”

Smal en strak

Na de kwalificatie begon Hannes zijn opzoekingswerk naar papieren vliegtuigjes, want hij wist dat er toch wel wat concurrentie was. Volgens Hannes is de succesformule een klein, stevig vliegtuigje dat heel smal en strak gevouwen is, met een goede aanloop en hoge worp als werptechniek. Je beschikt enkel over een standaard vel A4-papier met een gewicht van niet meer dan 100 gram. Geen lijm, nietjes of tape dus. Het is een kwestie van ontwerptalenten te combineren met vliegvaardigheid.

“Ik had de top vijf verwacht, maar niet een eerste plaats. Ik denk dat het voor vele een kinderdroom is om Belgisch kampioen te worden, de discipline is wel anders uitgedraaid dan ik had verwacht, maar het is een heel leuke ervaring. Mijn vrienden en familie vinden het alleszins compleet de max!”

Naar Salzburg

Hannes kijkt uit naar de wereldfinale in de iconische Hangar-7 in het Oostenrijkse Salzburg, op kosten van Red Bull. Hij is nu volop bezig met het verbeteren van zijn techniek. De andere twee categorieën zijn langste vliegtijd, gewonnen door Dries Feremans (26) uit Wilsele en meest creatieve vlucht (aerobatics), gewonnen door Tibo Wiels (24) uit Brussel. De drie finalisten strijden om één van de drie wereldtitels tijdens Red Bull Paper Wings World Finals 2022 op 13 en 14 mei.