Hannelore wil haar man zijn levenskwaliteit terugbezorgen na een zware beroerte en start crowdfunding op om medicatie en revalidatie te betalen

Onder de noemer ‘Help ons om Pascal zijn stem en mobiliteit terug te geven na een beroerte’ richtte Hannelore Vandersteene een crowdfunding op via Steunactie.be. Ze wil daarmee voor haar man Pascal Defever de zeer dure medicatie en revalidatie betalen.

Pascal Defever en Hannelore Vandersteene wonen in Marke, zijn bijna 30 jaar getrouwd en hebben twee kinderen, Lisa en Lars. Een gelukkig leven tot het noodlot toesloeg. Pascal kreeg namelijk op 8 mei 2022, op 50-jarige leeftijd, een heel zwaar herseninfarct, met ernstige blijvende gevolgen. “Hij is halfzijdig verlamd, kan door zijn afasie, apraxie en dysartrie niet spreken, noch schrijven. Hij verbleef toen bijna een jaar in het ziekenhuis waar hij enorm hard geholpen werd. Terug thuis proberen we nog steeds alles: hij heeft logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, maar de spraak blijft uit. Pascal volgt nu therapie in CAR Overleie in Kortrijk, het Centrum Ambulante Revalidatie”, vertelt Hannelore.

“Onlangs hadden wij een videoconsult met Dr. Laureys, een neuroloog/wetenschapper, met de vraag of hij en de wetenschap iets konden betekenen voor ons. Hij ziet nog altijd vooruitgang, dus wil hij het proberen via zijn revalidatiecentrum. Dit gaat om robottherapie, magnetische stimulatie van de hersenen, implantaat van een Baclofen-pomp voor het behandelen van de spasticiteit en medicatie om de hersenen te stimuleren. Ook is er sprake van eventueel een stamceltransplantatie.”

Hoge kosten

De verdere revalidatie van kine, logo en ergo worden terugbetaald door het ziekenfonds. “Alle verdere kosten helaas niet, en die lopen hoog op. We spreken hier al snel over 7.500 euro voor twee weken. De revalidatie zou 12 weken duren. Zes keer 7.500 euro dus. Een rekensom die helaas snel gemaakt is”, vertelt Hannelore verder. “We maakten de laatste twee jaren al zware kosten: een nieuwe auto, een rolstoel, alle therapie. Maar deze kost is helaas te hoog om zonder hulp te kunnen betalen.” Op insteek van dochter Lisa werd een crowdfunding opgestart. “Onze vraag is ‘Kunnen jullie ons helpen om Pascal zijn stem/spraak terug te geven? Om ervoor te zorgen dat hij zijn leven kan terugkrijgen? We zijn erg dankbaar voor.”