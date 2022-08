Hannelore Vanacker eindigt vierde op WK garnaalpellen

De Vedette Crevette in het garnaalpellen is Hannelore Vanacker. Zij behaalde een verdienstelijke vierde plaats op het wereldkampioenschap in het Franse Leffrinckoucke en viel met 121 gram net buiten de prijzen.

Oktober is in Nieuwpoort de maand van de garnaal. Om deze ‘kaviaar van de Noordzee’ te promoten, wordt dit jaar een kookwedstrijd ingericht, met een hoofdrol voor de Nieuwpoortse garnaal. De winnaar gaat aan de haal met de titel van ‘Vedette Crevette’. Momenteel is de Vedette Crevette Hannelore Vanacker van restaurant De Wasserette. Met 121 gram gepelde garnalen in tien minuten haalde ze net het podium niet op het wereldkampioenschap garnaalpellen in het Franse Leffrinckoucke.

Op zondag 7 augustus vond er voor de 17de keer het WK garnaalpellen plaats in het Franse badplaatsje net naast Duinkerke. In totaal deden 120 kandidaten, voornamelijk uit Frankrijk en België mee, maar er waren ook deelnemers uit Spanje en Italië die hun kans waagden.

Nadine Deetens uit Zwankendamme bij Zeebrugge, die in juni met 101,50 gram gepelde garnalen al Belgisch kampioen werd op de eerste editie van het BK garnaalpellen in Oostduinkerke, behaalde ook de wereldtitel in Leffrinckoucke. Ze pelde maar liefst 155 gram garnalen in 10 minuten tijd. Chantal Goes uit Bredene werd tweede met 149 gram. Drievoudig wereldkampioene Katty Vanmassenhove uit De Haan eindigde derde met 130 gram. Met Hannelore Vanacker op de vierde plaats met 121 gram is dit een sterke Belgische prestatie.

De Franse kandidate Nicole Vanzinghel, tienvoudig wereldkampioene en wereldrecordhoudster in de discipline, gaf toe dat ze niet op kon tegen onze Belgische dames.

Laat begonnen

Maar het opkomende talent Hannelore Vanacker (33) komt dus uit Nieuwpoort. De dochter van een beenhouwer uit Keiem was niet echt gewoon van garnalen te pellen. “Ik ben eigenlijk laat begonnen en doe dit pas sinds we ons restaurant De Wasserette hebben”, zegt Hannelore.

Wat ludiek begon wordt nu serieus. “Als ik zie welke aandacht we in de media krijgen is dit goed voor de promotie van de Nieuwpoortse garnaal en ook voor ons restaurant de Wasserette, die bekend staat voor zijn dagverse gepelde garnalen”, zegt Hannelore.

Volgend jaar wordt het WK beslist in twee manches. De eerste manche gaat door in Oostduinkerke op 25 juni 2023 en de tweede manche in Leffrinckoucke op 2 juli 2023. Wie wint in Oostduinkerke mag zich Belgisch kampioen noemen en wie wint in Leffrinckoucke Frans kampioen. Wie beide manches wint wordt de wereldkampioen. (PG)