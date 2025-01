Hannelore Hochepied voorgedragen als nieuwe korpschef in opvolging van Philip Caestecker

Hannelore Hochepied zal door de gemeenteraad voorgedragen worden als nieuwe korpschef van de Oostendse politie. Het kwam gisterenavond ter sprake op de raadscommissie.

De procedure voor een nieuwe korpschef werd enige tijd geleden opgestart en wordt nu gefinaliseerd met een opvolger voor Philip Caestecker, die met pensioen gaat.

Hannelore Hochepied volgde een officiersopleiding bij de toenmalige Rijkwacht en startte er in 1998. Ze volgde bijkomende opleiding en ging aan de slag bij de federale politie. Ze werkte ook als officier bij de Brusselse politie, waar ze verantwoordelijk was voor manifestaties en evenementen.

Directeur operaties

Commissaris Hannelore Hochepied is al elf jaar actief bij de Oostendse politie als directeur ‘operaties’. Ze is binnen de lokale politie verantwoordelijk voor de wijk- en interventiepolitie en de recherche. Ze verving korpschef Philip Caestecker tijdens afwezigheden en was ook al aanwezig op de gemeenteraad/politieraad en geldt als de nummer twee van het korps.

De toekomstige korpschef woont in Oostende en ontmoette in 2016 tijdens Internationale Vrouwendag Koningin Mathilde. Ze is sinds 2019 ook bestuurder bij Haven Oostende. Er waren meerdere kandidaten voor de functie van korpschef. De selectiecommissie rangschikte haar als eerste, de raadscommissie en schepencollege verwijzen dat nu door naar de gemeenteraad boor bekrachtiging. Ze geeft straks leiding aan meer dan 350 medewerkers.

Weldra aan de slag

Burgemeester John Crombez (Vooruit Plus) bevestigt en duidt de verdere procedure : “Volgende week komt het voorstel van de selectiecommissie op de gemeenteraad. De politieraad zal dat bekrachtigen. Daarna moet ook de magistratuur een advies geven en moet alles procedureel afgewerkt worden.”

Dat kan enige tijd duren. De uiteindelijke aanstelling gebeurt via een Koninklijk Besluit. Hochepied volgt Philip Caestecker op, met wie ze de voorbije jaren nauw samenwerkte. Caestecker (63) gaat dit voorjaar met pensioen. Hij leidde het korps sinds 2001.