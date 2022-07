Hanne Vanmechelen uit Oudenburg na moeilijke jaren in finale Miss Fashion: “De zwarte gedachten zijn weg”

Hanne Vanmechelen staat op 22 oktober in de finale van Miss Fashion 2023. Ze straalt vandaag van levensvreugde en zelfvertrouwen, maar het was ooit anders. “Ik kampte enkele jaren met een zware depressie door onder andere pesterijen en manipulatie op school. Toen we te weten kwamen dat mijn zus erg ziek is, gaf dat de doorslag. Op een bepaald moment wilde ik niet meer leven”, vertelt Hanne.

Als jong meisje moet het leven je toelachen, moet je elke kans met beide handen grijpen en je elke dag gelukkig voelen. Vandaag is dat bij Hanne Vanmechelen (19) beslist zo, maar ooit had ze zwarte gedachten en wilde ze niet meer leven. Hanne werd jaren gepest op school.

Zware depressie

“Ik werd ook uitgesloten en gemanipuleerd. Zo erg zelfs dat mijn klasgenoten bepaalden wat ik moest dragen. En dan was er op mijn 13de een zware klap in ons gezin. We kregen te horen dat mijn zus Emma ongeneeslijk ziek is. Ik ben dan al volwassen geworden, maar ik had het heel moeilijk. Dit moeten verwerken en de pesterijen op school deden me in een zware depressie belanden. Mijn ouders hadden het ook heel moeilijk, want ik was altijd open over mijn gevoelens. We hebben veel gebabbeld en zijn er als gezin sterker uitgekomen”, zegt Hanne Vanmechelen.

“Er is altijd licht aan het einde van de tunnel”

“Natuurlijk had ik hulp nodig en die kwam er via een psycholoog en kruidenmedicatie. Nu voel ik me veel beter, zelfzekerder. Ik besef nu dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel. En deze boodschap wil ik aan jongeren doorgeven, dat er altijd een uitweg is”, stelt Hanne. Dat ze zoveel zelfzekerder is, bewijst ze met haar deelname aan de verkiezing van Miss Fashion.

“Mama stelde voor om me in te schrijven en nu zit ik in de finale. Die vindt op 22 oktober plaats in Gent. Tot dan moeten we onszelf veel promoten via allerlei kanalen en sponsors zoeken. Met de groep staan veel activiteiten, zoals teambuilding en samen op weekend gaan, op de agenda”, vertelt Hanne die zelfs al modeshows loopt. Een grote stap vooruit voor de jongedame.

Studies

Hanne zit in de finale met nog 24 andere kandidaten, onder wie nog twee West-Vlaamse. Je kan haar volgen via sociale media en ook al stemmen via de website van Miss Fashion. Hanne Vanmechelen is de dochter van Hans en Leentje Martens en de zus van Emma en Robbe. Ze doet momenteel een vakantiejob als zorgkundige waarvoor ze al haar diploma heeft. “In september wil ik verder studeren. Mijn droom is om orthopedagoog te worden.”