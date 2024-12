Hanne Pluvier geeft yogalessen in Ter Loo en SFX: “Yoga brengt energie in je lijf”

Hanne Pluvier geeft yogalessen op maandagavond in SFX Brugge en op dinsdagavond in Ter Loo in Loppem. “Yoga kent geen voorwaarden, geen vereisten, geen vormen en geen leeftijd. Yoga is voor iedereen en elk lichaam.”

Hanne Pluvier woont in Brugge en groeide op in Loppem. “Mijn hele leven ben ik al geïntrigeerd door de verbinding tussen lichaam en geest. Mijn ervaring als dans- en bewegingstherapeute toonde hoe bewegen je dichter bij jezelf leert komen. Meer en meer ging mijn aandacht hierbij specifiek naar yoga en de kracht ervan. Niet alleen bij anderen, maar ook voor mezelf. Waardoor ik besloot mij hier verder in te verdiepen.”

Yogahoofdstad

Na inspirerende reizen in 2022 en 2023 door Azië, waarin ze haar 500-uur yoga teacher training in het spirituele Rishikesh bekend als dé yogahoofdstad ter wereld in India behaalde, en zichzelf verder verdiepte in de wondere wereld van yoga in Thailand, begon Hanne in juni met het geven van yogalesjes. “Ik vind het belangrijk dat mijn lessen toegankelijk zijn voor iedereen. Yoga is voor everybody en every body. Yoga kent geen voorwaarden, geen vereisten, geen vormen, geen leeftijd. Yoga is voor iedereen en elk lichaam. Ik zeg altijd: waar jij op dit moment staat is het perfecte moment om te beginnen. Veel mensen denken dat yoga zweverig is, maar het is net het omgekeerde; yoga is heel down to earth, gericht op bewust leren bewegen en voelen wat ons lichaam nodig heeft. We richten onze blik naar binnen, maar wat zalig en voelbaar is tijdens de lesjes, is hoe iedereen probeert te exploreren en te zoeken in de houdingen, dat er geen competitiegevoel aanwezig is, maar net een zachte, respectvolle sfeer, waarbinnen iedereen op zijn eigen proces kan leren vertrouwen en focussen.”

Rust en balans

Yoga beoefenen heeft tal van voordelen. “Het brengt rust in je hoofd, energie in je lijf en balans in je dag. De grootste getuige hiervan ben ikzelf. Dus ik kan spreken uit eigen ervaring. Yoga helpt stress en angst verminderen, zorgt ervoor dat we soepeler en krachtiger worden, verbetert je concentratie en leert ons zonder oordeel te kijken naar onszelf. Yoga is meer dan fysieke oefeningen. Ook ademhalingsoefeningen en korte meditatiemomentjes neem ik mee in de lessen, omdat de combinatie net een grote meerwaarde biedt.”

Twee keer per week

Je hoeft niet flexibel of ervaren te zijn om te starten met yoga bij Hanne. “Het draait niet om perfectie of competitie, maar om luisteren naar je eigen lichaam en genieten van het moment. Mijn lessen vinden plaats op maandag in SFX Brugge en dinsdag in Ter Loo in Zedelgem. Beide dagen geef ik van 18.50 tot 19.50 uur een Slow Flow, ideaal voor wie op zoek is naar een rustige, maar toch effectieve sessie om zowel lichaam als geest te kalmeren. Op maandag van 20 tot 21 uur geef ik een dynamische Vinyasa Flow, voor wie houdt van een energieke, uitdagende sessie die zowel lichaam als geest versterkt. Op dinsdag van 20 tot 21 uur geef ik een Vin to Yin les, perfect voor als je zowel wilt bewegen als weer wilt opladen en tijd nemen binnen één sessie. Verder ben ik heel enthousiast om aan te kondigen dat ook bedrijven voortaan bij The Yoga Club terecht kunnen. Op de werkvloer kan yoga heel wat voordelen bieden voor zowel het fysieke als mentale welzijn van de werknemers.”

Info: www.theyogaclub.be