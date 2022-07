Hanne bijt de spits af als nieuwe Summerdoc 2022 in De Panne

Na het succes van het proefproject ‘Summerdoc’ vorige zomer breit het lokaal bestuur van De Panne er een vervolg aan. Het initiatief om huisdokters aan te trekken die het artsentekort in de drukke zomerperiode opvangen leidde zelfs tot één dokter die zich definitief in De Panne heeft gevestigd. De nieuwe lanceringscampagne leidde tot een selectie van zes Summerdocs en huisarts Hanne Van Camp beet de eerste week van juli de spits af.

Hanne Van Camp (32) is afkomstig uit Berchem bij Antwerpen en heeft sinds enkele dagen haar intrek genomen in het kabinet van dokter Frans Buysse aan het Stationsplein in Adinkerke.

Tekort aan dokters

“Eigenlijk was ik een beetje te laat voor de vacature van vorig jaar”, lacht ze. “Een collega had mij daarvan op de hoogte gebracht, maar toen was mijn agenda voor de zomer al redelijk volgeboekt. Ik werk namelijk op zelfstandige basis als vervangarts en spring overal in waar er op dat moment nood is aan een dokter. Concreet moet ik zelfs een op vier aanvragen weigeren. Niet alleen hier aan zee is een tekort aan dokters, ook in het binnenland!”

Dit jaar heeft Hanne de boot niet gemist, en ze werd geselecteerd als een van de zes Summerdocs uit 13 sollicitanten. “Via Domus Medica, de vereniging van Vlaamse Huisartsen, heb ik gereageerd op de vacature. Daarop kreeg ik een reactie met de vraag welke periodes ik beschikbaar zou zijn en later had ik contact met dokter Tine Huyghe.”

Ook in Wachtpost in Veurne

“Eigenlijk was ik bereid om me zelfs drie maanden te engageren, maar de gemeente wilde meerdere artsen de kans geven. Nu zit mijn eerste week er bijna op. Ook begin augustus ben ik weer een week in De Panne, en ook nog vier weken in september. Eind augustus kan je mij vinden op de wachtpost in Veurne, waar een gelijkaardig project loopt.”

Van haar beslissing om te solliciteren voor de vacature van Summerdoc heeft Hanne zeker geen spijt, integendeel! “Ik ben zelfs heel tevreden”, zegt ze. “Ik mag in een huisje aan zee wonen, met zelfs een logeerkamer. De elektrische Volvo van Automobilia die ik ter beschikking krijg, is helemaal de max! Maar ik mag ook een elektrische fiets of deelfiets gebruiken, ik krijg tickets voor Plopsa, mag gaan tennissen of padellen, zeilwagenrijden …”

15 patiënten per dag

Uiteraard komt het werk in de eerste plaats. “De eerste dagen zag ik zo’n 15-tal patiënten per dag, maar het drukke seizoen moet nog beginnen. Dan zal ook het aantal patiënten wel toenemen. Het telesecretariaat is ook een pluspunt. Een secretaresse beheert de agenda. Ik stuur alle patiëntenverslagen van zowel toeristen als locals wier huisdokter met vakantie is naar alle artsen.”

Omdat Hanne deels heeft gestudeerd aan de universiteit van Lausanne in Zwitserland en haar studie heeft afgewerkt in Antwerpen, kan ze ook vlot overweg met de Franse taal, een pluspunt in De Panne, waar heel wat Franstaligen hun vakantie doorbrengen of wonen.”

Concept kreeg navolging

Schepen Michèle Vandermeeren geeft nog wat cijfers mee: “De gemeente investeert zo’n 25.000 euro in het project, waarvan 11.000 euro gaat naar verblijf, onthaal en ontspanning. De juridische en logistieke omkadering kost ongeveer 6.500 euro, de medische omkadering slorpt zo’n 8.000 euro op. Twee van de Summerdocs van vorig jaar zijn er ook dit jaar weer bij.”

Burgemeester Bram Degrieck besluit: “Vorig jaar kreeg de campagne wat meer media-aandacht omdat het een heel nieuw initiatief was. Maar het was een goeie oplossing die toen wel de concrete noden heeft ingevuld. De media-aandacht is dit jaar misschien iets minder, maar ons concept heeft elders al wel navolging gekregen!”