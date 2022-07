Hanne (19) werd gepest, geconfronteerd met een ongeneeslijk zieke zus en neemt nu deel aan Miss Fashion 2023: “Ik wil een voorbeeld zijn voor jongeren die hetzelfde meegemaakt hebben”

Ze werd gemanipuleerd en geïntimideerd, ze werd gepest en had weinig vrienden. En op de koop toe werd haar zus ongeneeslijk ziek. Hanne ging op jonge leeftijd door een hel en raakte depressief. Ze is nog steeds in behandeling, maar vandaag recht ze haar rug en neemt ze deel aan Miss Fashion. “Die donkere gedachten heb ik helemaal verdreven, tijd om gelukkiger te zijn”, klinkt het.

Enkele jaren geleden zag Hanne Vanmechelen geen uitweg meer, met donkere gedachten tot gevolg. Haar lijdensweg begint al heel vroeg in haar jeugdige leven. “Ik was zo’n meisje dat nooit neen kon zeggen”, opent Hanne. “Kinderen gebruikten dat tegen mij. Zo moest ik zaken voor hen meebrengen. Ik vroeg ze altijd naar mijn feestjes, maar niemand kwam en zelf werd ik nooit gevraagd. Vanaf het vierde leerjaar – ik was toen amper 10 jaar – ben ik zwaar gepest geweest. De vriendinnen waarvan ik dacht dat die mijn vriendinnen waren, waren helemaal mijn vriendinnen niet. Ik deed alles wat ze van mij vroegen, want ik wou erbij horen. Niemand is graag alleen.”

Het ging zelfs zo ver dat Hanne bij een kinderpsycholoog belandde. “Via de assertiviteitstraining moest ik leren om neen te zeggen”, vervolgt Hanne. “In het middelbaar durfde ik al wat meer neen zeggen. Toch bleef ik manipuleerbaar en daar hebben mensen uiteindelijk opnieuw misbruik van gemaakt.”

Nieuwe tegenslag

Toen Hanne 13 jaar was, werd ze met een nieuwe tegenslag geconfronteerd. Haar zus Emma werd ongeneeslijk ziek en alle aandacht van het gezin ging logischerwijs naar haar oudere zus. “Dat is hard voor haar geweest. Ik voel me voor een deel gefaald. We hebben drie kinderen, maar ik ben me er altijd bewust van geweest dat we er drie hebben, maar automatisch gaat de meeste aandacht naar het kind dat ziek is”, zegt mama Leentje. “Nu begrijp ik dat”, pikt Hanne in. “Maar op 13-jarige leeftijd begrijp je zoiets niet. Mama heeft zelf ook een depressie gehad in die periode. Ik moest heel snel volwassen worden. Maar mama heeft hier helemaal geen schuld aan.”

Uiteindelijk belandde Hanne in een zware depressie. “Zo erg dat ik zelfs wou sterven, ik wou weg van deze wereld”, duidt ze. “Ik had geen zin meer om uit mijn bed te komen. Ik moest zelfs enkele maanden school missen. Ik voelde me alsof ik vast zat in een donkere kamer en zag geen uitweg meer. Ik volg nu al een tweetal jaar therapie en het gaat stilaan beter.”

Hanne liet een tattoo met een kompas plaatsen op haar onderarm. Het betekent: als je ooit de weg kwijt raakt, is er altijd een terug. “Ik heb hem op een plaats laten zetten waar ik hem altijd kan zien. Zodat ik altijd weet dat er wel degelijk een deur is, als ik weer eens in die donkere kamer zit. Daarom heb ik me ook ingeschreven bij Miss Fashion. In oktober sta ik in de finale. Die deelname moet me wat meer zelfvertrouwen geven. Daarnaast wil ik een voorbeeld zijn voor jongeren die hetzelfde meegemaakt hebben. Als je zoiets doormaakt, krijg je sterke schoenen en kijk je anders naar het leven. Mijn deelname is een stap in mijn verwerkingsproces”, aldus Hanne.