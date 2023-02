Hangbuikvarken dat opdook op de parking van Total in Merkem, is terug bij eigenaar

De politie lanceerde gisteren een merkwaardige oproep: er zou een hangbuikvarken opgedoken zijn in Merkem bij Houthulst. Het dier, dat werd teruggevonden op de parking van de Total, is ondertussen terug bij de eigenaar.

Het was even vreemd opkijken woensdagochtend aan het tankstation van Total in Merkem. Het tankstation ligt op de hoek van de Iepersteenweg met de Groenestraat en op de zijparking van die laatste straat liep een heus hangbuikvarken rond. Passanten benaderen het dier niet, maar belden de hulpdiensten. De brandweer slaagde erin om het stevig uit de kluiten gewassen hangbuikvarken te vangen. Het dier droeg echter geen oormerk en ook de eigenaar kwam zich intussen nog niet aanbieden.

Wellicht is het varken ontsnapt uit een weide in de buurt, maar het is nog niet duidelijk waar. Daarom werd het hangbuikvarken meegenomen en werd het tijdelijk ondergebracht bij dierenartsenpraktijk De Lovaart in de Vaartstraat in Steenkerke bij Veurne. (JH)