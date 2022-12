Hang eens een ‘geluksbrol’ van Noordzee Trash Art in de kerstboom

Christel Patfoort uit Nieuwpoort is sinds een aantal jaar actief lid van de Proper Strand Lopers, een beweging die van Facebookpagina is uitgegroeid tot een community van een duizendtal enthousiaste mensen die over de hele kustlijn afval ruimen.

Voor de jaarlijkse Proper Strand Lopers Kerstmarkt maakte Christel destijds kleine kerststukjes van allerlei gevonden prullaria. Ze had succes met de potjes met bloemen, schelpen en een paar kerstballen. Dit smaakte naar meer en dit jaar pakt ze uit met haar geluksbrol. Dit is het allernieuwste project van Noordzee Trash Art, de creatieve tak van de vzw. Met het project wil Proper Strand Lopers de verbondenheid en warme sfeer tijdens kerst laten samensmelten met het sensibiliseren van mensen over de zwerfvuilproblematiek. “De kerstbal is gevuld met allerlei afval dat we verzameld hebben. Je hangt de bol in je boom en schenkt die vervolgens aan de eerste persoon die je huis binnenkomt. Aan de bol hangt een QR-code waarmee je op de pagina van de Proper Strand Lopers komt en waar je een wens voor kerst kan invullen”, verduidelijkt Christel.

Onthulling

Het is de bedoeling dat de bol wordt doorgegeven tot en met Drie Koningen. Op 6 januari volgt nog een speciale onthulling op de Facebookpagina van Noordzee Trash Art. Een bol geluksbrol kost 10 euro, waarvan de opbrengst integraal naar de werking gaat. Er werden slechts honderd kerstballen gemaakt. Je kan er één reserveren op de Facebookpagina van Noordzee Trash Art of via info@properstrandlopers.be. (PG)