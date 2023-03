Handtassenwinkel verhuist van Torhout naar Brugge

De steeds meer hippe en dynamische Langestraat blijft in beweging. Zo koos Marlies Parmentier er onlangs voor om haar haar winkel met handtassen te verhuizen van Torhout naar deze Brugse winkelstraat. De onderneemster creëert met ‘Purpose’ duurzame handtassen gemaakt uit restleer. “De Brugse Langestraat bevat een mix van tweedehands- en antiekwinkels. Dat is volledig in lijn met mijn eigen winkel”, zegt Marlies. De klanten kunnen in ‘Shop with Purpose’ terecht voor handgemaakte handtassen van hoge kwaliteit. Maar de winkel biedt ook drie ‘shop in shop ruimtes’ aan die voor drie, zes of twaalf maanden kunnen worden gehuurd. Er is ook een workshopruimte die andere ontwerpers kunnen huren om er eigen workshops te organiseren. Door een gezamenlijke ruimte te bieden, wil ‘Shop with Purpose’ een gevoel van gemeenschap tussen gelijkgestemden realiseren.

Marlies is overigens ook houder van het label ‘handmade in Brugge’ en vindt Brugge dan ook de ideale stad om haar zaak te vestigen. De onderneemster heeft een diploma in toerisme en recreatiemanagement op zak en werkte meer dan tien jaar in de reissector. Ze brengt haar zakelijk inzicht en taalvaardigheden, zoals perfect Spaans, dan ook mee naar haar nieuwe zaak. (PDV)

‘Shop with Pupose’, Langestraat 129, is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 uur 30 en 18 uur. Meer informatie:www.shopwithpurpose.be