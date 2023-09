Handmade in Brugge gaat op zoek naar ‘most wanted souvenir’

Handmade in Brugge, het netwerk van ambachtelijke Brugse ‘makers’, spoort professionele designers om een uniek object te ontwerpen dat staat voor de magie van de stad. Dit ‘most wanted souvenir’ komt in de zomer van 2024 effectief op de Brugse souvenirmarkt.

Brugge telt nogal wat souvenirwinkeltjes maar het is genoegzaam bekend dat veel van die souvenirs – van petjes, t-shirts tot goedkope kant – niet van bijzonder hoge kwaliteit of laat staan bijzonder origineel zijn. Het platform Handmade in Brugge – een door De Republiek en Stad Brugge gesteund netwerk van Brugse ambachtelijke makers – wil daar een tegengewicht voor bieden. Daarvoor werd de souvenirwedstrijd BRUGOH gelanceerd waarbij professionele designers uitgedaagd worden om een uniek object te ontwerpen dat staat voor de magie van de stad. “Met de souvenirwedstrijd BRUGOH! zet Handmade in Brugge niet enkel in op het verder laagdrempelig ontsluiten van immaterieel erfgoed en cultureel topvakmanschap maar verbreed en vergroot het ook het draagvlak van haar community van ambachtelijke makers”, zegt Evelyne Demey, coördinator van Handmade in Brugge.

“Door de oproep naar professionele designers om een nieuw artistiek antwoord te ontwikkelen op de veelheid aan niet duurzame souvenirs krijgt de bestaande Brugse souvenirmarkt bovendien een kwaliteitsinjectie.” Wie wil deelnemen registreert zich voor 21 december via het inschrijvingsformulier. Nadien krijgen alle deelnemers tijd tot 20 maart 2024 om een deelnemingsdossier samen te stellen waarin hun creatief concept volledig is uitgewerkt. Het product moet een breed (intern)nationaal publiek kunnen aanspreken, in grote oplage te produceren zijn, een verrassend ontwerp hebben en beschikken over een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Een vakjury zal vijf genomineerden selecteren. Er zijn twee geldprijzen: een prijs uitgereikt door de vakjury en een publieksprijs die wordt gekozen via een fysieke en online expo met het werk van de vijf genomineerden. Het is de uiteindelijke door de vakjury aangeduide winnaar die als afgewerkt product op de markt komt in de zomer van 2024, met een daarbij horende marketingcampagne.