“Handige harry’s zijn welkom”: Fietsbieb Poperinge breidt uit

De Poperingse Fietsbieb gaat ondertussen haar zesde werkjaar in. Ondertussen beschikt de Fietsbieb over 450 fietsen, waarvan er 330 uitgeleend zijn. Dit werkjaar zal de Fietsbieb ook uitbreiden. Ze krijgen extra ruimte op hun huidige locatie langs de Engelstraat.

“Het eerste werkjaar startten we met vier medewerkers en konden we 15 fietsen uitlenen. Ondertussen beschikt de Fietsbieb over 450 fietsen waarvan er 330 uitgeleend zijn. Een ploeg van 23 medewerkers laat De Fietsbieb goed functioneren”, zegt Luc Devos van Fietsbieb Poperinge.

“Het team bestaat uit techniekers die de fietsen in orde zetten. Administratieve medewerkers verzorgen tijdens de openingsmomenten de administratie, houden de website up-to-date en behartigen de public relations.”

Uitbreiding

De Poperingse Fietsbieb verhuisde in 2020 naar de Engelstraat 10 in Poperinge. “Gezien het enorme succes van de Fietsbieb werd ons lokaal te klein. We vroegen en kregen meer ruimte met dank aan het stadsbestuur. We beschikken nu over ongeveer 450 m² oppervlakte om de fietsen te stallen en te herstellen. Om ons cliënteel beter te kunnen dienen, breiden de openingsuren ook uit. Zo zijn we van begin maart tot eind oktober iedere eerste en derde zaterdag van de maand open. Je kan bij ons terecht van 13.30 tot 16.00 uur. Zo zorgen de aangepaste openingsuren ervoor dat kinderen, die naar de jeugdbeweging gaan, eerst nog bij ons langs kunnen komen.”

Gezinnen

Iedereen kan van De Fietsbieb gebruik maken, je hoeft niet van Poperinge te zijn om bij ons een fiets te huren. Ons publiek is heel divers. Jonge gezinnen die milieubewust zijn, vinden de weg naar De Fietsbieb. Grootouders die een fietstochtje willen maken met hun kleinkinderen en zelf geen fiets wensen te kopen, maken dankbaar gebruik van ons aanbod. We richten ons ook op gezinnen die het financieel niet breed hebben en op mensen met een migratieachtergrond”, legt Luc uit.

De Fietsbieb vind je terug in de Engelstraat 10 in Poperinge. “Hoe gaat het nu concreet in zijn werk? Er wordt eenmalig een waarborg van 20 euro gevraagd. Daarnaast bedraagt het huurgeld 20 euro per jaar. Is het fietsje te klein geworden, dan kan je het gratis omruilen voor een grotere fiets. Op onze website kan je je registreren en zien welke fietsen er beschikbaar zijn”, legt Luc uit. “Heb je wat vrije tijd? We zoeken nog handige harry’s die wat kunnen sleutelen aan fietsen. Ook mensen die De Fietsbieb drie à vier keer per jaar kunnen helpen openhouden, zijn meer dan welkom.”