Handgranaten in chocolade voor Oekraïne 1212: “Toont ernst van de situatie aan”

Duizend bommen en granaten, vooral granaten dan en in overheerlijke ambachtelijke chocolade. De actie van chocolatier Nicholas Beugnies, om de slachtoffers van het conflict in Oekraïne te steunen, maakt heel wat tongen los. “Waarom niet met gewone paaseitjes? We spreken hier over een oorlog en daar is niets vrolijks aan!”

2.000 granaten die niet vervaardigd zijn uit dodelijke explosieven maar artisanale chocolade. Ze vullen de ateliers van Beugnies Les Chocolats, de chocolaterie met naam en faam. Ze vormen de basis van een actie die door Nicholas Beugnies (52) en Cindy Beunens (47) op poten werd gezet. “Toen we de eerste beelden zagen van de oorlog, zaten we aan onze stoel genageld. Geweld, bommen, mensen die op de vlucht sloegen? Het menselijk leed sneed door merg en been en we wisten al snel dat we ook iets moesten ondernemen om ons steentje bij te dragen.”

Realiteit van beide werelden

Op het internet zochten de chocolatiers naar inspiratie en daar kwam al snel het explosief naar voren. “We besloten een reeks van 2.000 handgranaten uit chocolade te maken en de opbrengst van de verkoop te schenken aan het consortium Oekraïne 1212”, klinkt het. “Pasen staat voor de deur, we gaan opnieuw eitjes en dergelijke kopen en met uitzondering van de absurd hoge energieprijzen hebben we hier wel een goed leven. Het is een compleet ander verhaal wanneer je ieder moment een paar bommen op je dak kunt krijgen. Een chocolade handgranaat toont de ernst van de situatie en de realiteit van beide werelden. Van ver lijkt het op een paasei maar als je dichtbij komt, dan besef je pas dat het om een explosief gaat.”

Veel kritiek

De aparte actie kan op nationale interesse rekenen al volgt er ook een stortvloed aan kritiek. “In geen tijd hadden enkele mensen hun mening klaar: we verdienden geld op de rug van oorlogsslachtoffers”, gaan ze verder. “Het ging zelfs zo ver dat we op onze Facebookpagina het complete kostenplaatje hebben gezet. We steken hiermee geen eurocent in onze zakken, op het einde van de rit gaan we er zonder twijfel aan toegestoken hebben maar we vonden het onze plicht om iets te doen. De granaten worden hier in ons atelier gemaakt, volgens de principes waarmee we de chocolaterie op de kaart hebben kunnen zetten. Iedere granaat is een verfijnd stuk chocolade vervaardigd uit kwaliteitsproducten. Een deurwaarder werd ingeschakeld om het eerlijke en vooral transparante verloop van de verkoop te kunnen garanderen. Hoewel de verkoop ondertussen reeds goed vlot, schrokken we wel een beetje van de negativiteit die we mochten ontvangen. Er zijn ontelbare organisaties die op onze steun kunnen rekenen, zoals bijvoorbeeld het dierenasiel van Rekkem. Daar wordt heel wat minder ruchtbaarheid aan gegeven maar het internationale aspect van dit conflict blijkt erg gevoelig te liggen bij de mensen.”

Een handgranaat uit chocolade kost 5 euro en kan zowel in de winkel als online worden aangekocht.

Info: https://beugniesleschocolats.be/