Handgebreide kledij tegen kansarmoede

Maandag schonk woonzorgcentrum Wielant in Ingooigem voor de derde keer handgebreide artikelen waaronder sjaals, pulls en mutsen aan projecten tegen kansarmoede. “Onze leuze is ‘Met liefde gemaakt voor mensen in nood”, zeggen ergotherapeuten Stefanie Deruyter en Carine Callewaert .

Het dubbel therapeutisch doel dat de ergotherapeuten nastreven is enerzijds de bewoners ondersteunen bij hun hulpvraag en anderzijds mensen in nood buiten het wzc helpen. “Het voorbije jaar hebben de breidames van wzc Wielant weer heel wat werk geleverd. Dit is een enorme motivatie voor onze bewoners om dagelijks hun beste beentje voor te zetten als zinvolle dagbesteding op hun kamer”, aldus Carine Callewaert.

“De inzameling van wol gebeurt doorheen het jaar via een oproep op Facebook en ook familie en sympathisanten zorgen dat we nooit zonder een voorraad wol komen te zitten.” De handgebreide werkjes vinden hun weg via de vrouwenbeweging Ferm in Kruisem. “Zij zorgen er op hun beurt voor dat de getroffen mensen in Pepinster ondersteund worden”, vertelt Callewaert. “Daar is nog steeds sprake van kansarmoede door de overstroming.”

Het tweede project is in Vichte waar wzc Wielant de parochiale werken een hart onder de riem steekt. “Ze zamelen kledij in voor Trooz, ook in het kader van verdere ondersteuning van de kansarmoede door de wateroverlast”, verduidelijkt Carine Callewaert.

“De diaken en priester van Vichte kwamen een doos hand gebreide sjaals en pulls in ontvangst nemen. Onze breiclubdames luisterden naar de schrijnende verhalen die de breiclub enkel maar verder motiveren om terug aan de slag te gaan voor volgende kansarmoedeprojecten.”

