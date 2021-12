Handen uit de mouwen tijdens ‘Dag van Natuur’: “Groene beleving creëren”

In Meulebeke vond op zaterdag 27 november de Dag van de Natuur plaats, een initiatief van de natuur- en milieuvereniging De Torenvalk Natuurpunt. Dit jaar werd er in samenwerking met Meulebeke opnieuw een mooi project gerealiseerd in de Berengemeente.

“We grijpen de Dag van de Natuur aan om de 1,7 kilometer lange dijk gelegen in de Devemeersen (tussen Randweg en de Pittemstraat) aan te planten met eiken over de volledige lengte van de dijk”, aldus schepen van Milieu Danny Bossuyt. “We voorzien eveneens een aanplant van struweel. Dit is laag, streekeigen plantgoed waarbij vooral hazelaar, Gelderse roos, ligustrum en kornoelje gebruikt wordt, dat over een 100 meter zijkant van het talud zal aangeplant worden.”

Wandelparadijs

“Met deze realisatie zorgen we voor ons gemeentelijk klimaatplan en bomencharter en beantwoorden we eveneens aan een verplichting die ons opgelegd werd door de provincie West-Vlaanderen toen we van start gingen met de aanleg van deze dijk. We kunnen dus gerust stellen dat we met deze aanplant een nieuwe groene beleving creëren in Meulebeke. Dat we een beroep kunnen doen op de leden van de Torenvalk stemt ons eveneens tot vreugde en tot grote dankbaarheid.” “Het was een klein decennium geleden dat we met de Torenvalk hier in Meulebeke nog een echt project mee konden helpen realiseren”, neemt projectverantwoordelijke Frank Develtere over. “Het betrof toen de aanplant rond het waterbufferbekken, gelegen aan het kruispunt van de Randweg en de Kleine Roeselarestraat. Toegegeven, dit is een bijzondere onderneming. Over vijf jaar wordt de dijk hier een geliefkoosd wandelparadijs. Alles wat we vandaag aangeplant hebben (zo’n 125 eiken en heel wat streekeigen plantgoed) is van bijzonder goede kwaliteit. Laten we hopen dat deze realisatie de definitieve aanzet is om effectief met een verrijking van de natuur van start te gaan en dat er over het kappen of rooien van bosareaal nog eens goed zal nagedacht worden.” (LB)