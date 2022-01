Handelskern Kuurne wordt versterkt met team experten van Vlaanderen

Kuurne krijgt er in troef bij in de aanloop van zijn handelskernvernieuwing. Het huidige team die zich buigt over de handelskernvernieuwing krijgt weldra de steun van een profploeg van experten om de handelskern te versterken. De gemeente Kuurne werd geselecteerd na een tweede oproep die gelanceerd werd door de Vlaams minister van Economie.

De ‘VLAIO-profploeg’ is een professioneel team die Kuurne zal bijstaan met advies over ruimtelijke ordening, vastgoed, communicatie, e-commerce enz., alvast een meerwaarde bij de nakende centrumvernieuwing. Het team werkt onder de hoede van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Hun expertise wordt kosteloos aangeboden aan lokale besturen en duurt enkele dagen. “Binnenkort krijgt ons gemeentecentrum een grondige facelift”, vertelt Bram Deloof, schepen van economie, “Verouderde rioleringen, gewijzigde mobiliteit en een verlangen naar een duurzamer, groener centrum dagen ons daarbij uit. Betere wegen, veel meer groen, inzetten op beleving en een vlottere bereikbaarheid moet leiden tot een leefbaar en attractief Kuurne. We willen de kernen van onze gemeente op allerlei vlakken naar een hoger niveau tillen.”

Profploeg met experten:

Werken van deze omvang zijn grote uitdagingen voor onze ondernemers. “Daarom tekende Kuurne in op de tweede oproep van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.”, vult burgemeester Francis Benoit aan, “Deze week ontvingen we de bevestiging dat onze kandidatuur weerhouden werd, samen met 49 andere gemeentes in Vlaanderen. Vlaanderen beschikt over een investeringsfonds om handelspanden aan te kopen en er wordt een profploeg aangesteld met experten om handelskernen te hertekenen”.

De profploeg zal ook Kuurne individueel bijstaan in haar aanpak. Zo kan een wisselwinkel, een innnovatief winkelconcept, een creatieve etalage, extra parking of extra groen een troef zijn om commerciële panden te laten herleven. In totaal 25 West-Vlaamse steden en gemeenten mogen de ‘VLAIO-profploeg’ op bezoek verwachten. (Nico Speleers)