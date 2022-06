Handelscomité pakt uit met nieuw lokaal magazine

HARELBEKE Het Handelscomité Harelbeke pakt opnieuw uit met een nieuw magazine dat de lokale handel en horeca in de kijker zet. Advertenties worden afgewisseld met publireportages over het dagelijks (nacht)leven in Harelbeke, met speciale aandacht voor restaurants.

Het Handelscomité Harelbeke ging via een wedstrijdformule op zoek naar een gezin of vriendengroep die op de cover van het nieuwe magazine wou staan. Uit alle inzendingen werd het gezin van Marlies Fraeyman en Peter Smeulders gekozen. “Het was geen gemakkelijke keuze. Alle foto’s die we toegestuurd kregen, verdienden het om op de cover te staan, maar uiteindelijk viel de keuze op het gezin van vier”, zegt voorzitter van het handelscomité Olivier De Block.

Alle andere deelnemers die hun kans waagden, kregen als troost een Oarelbeke Weireldkaart, kortweg een OW-kaart, van 25 euro toegestuurd. “Wie weet herhalen we de wedstrijd nog eens zodat ze alsnog kans maken om te figureren voor een handels- of horeca-actie.” Het winnende gezin wordt niet alleen een bekend gezin, maar het ontvangt ook 500 euro aan OW-kaarten waarmee ze vrij kan shoppen in Harelbeke. Het magazine wordt in de 13.000 brievenbussen van groot-Harelbeke gedropt.

Creatieve inspanningen

“We waren aangenaam verrast om als winnaar uit de bus te komen”, vertelt Marlies Fraeyman. “We zijn vereerd om op de cover van het magazine te verschijnen. We kregen een fotoreportage bij een professionele fotograaf en dat was een heel toffe ervaring. Uiteraard zijn de OW-bonnen mooi meegenomen, al moest ik Peter beloven om ze niet meteen allemaal uit te geven.” (lacht) Schepen van Economie Kathleen Duchi (CD&V) is blij met de creatieve inspanningen van het handelscomité: “De wedstrijd is een toffe manier om het magazine in de kijker te zetten en het tegelijk tot een heus lokaal magazine te maken. Niet alleen is de inhoud op en top lokaal, maar een Harelbeeks gezin op de cover maakt het plaatje compleet. We hopen op die manier de lokale economie opnieuw een duw in de rug te geven.” Een aantal inhoudelijke reportages van handelszaken, die hun producten of dienst voorstellen, maken het magazine compleet. (Peter van Herzeele)