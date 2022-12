Handelaarsbond zorgt voor uniek kerstboomdoolhof in Oostende

Nog tot het einde van de kerstvakantie kan je op het strand ter hoogte van het Strandplein in Mariakerke bij Oostende verdwalen tussen vijfhonderd kerstbomen.

Het kerstboomlabyrint is het resultaat van een samenwerking tussen het Economisch Huis Oostende en de Handelaarsbond Mariakerke, Raversijde en Omliggende. De toegang tot het kerstboomdoolhof @the beach is gratis. Dankzij kerstanimatie heerst er op woensdag 4 januari tussen 13.30 uur en 15.30 uur extra sfeer.

(BVO)