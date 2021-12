Handelaars van kerstmarkt op ‘t Zand in Brugge gooien definitief de handdoek in de ring

De kerstmarkt op ‘t Zand in Brugge gaat definitief dicht. Volgens Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum, hebben de kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein een uitstekend tweede weekend achter de rug. “De kinderziektes zijn eruit gehaald.”

Al na het uitgeregende openingsweekend gooiden vier van de twintig standhouders op ‘t Zand de handdoek in de ring en sloten hun kerstcontainer. Het voorbije weekend was er geen enkele kerstcontainer meer open in de schaduw van het Concertgebouw. Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum, betreurt die beslissing: “De handelaars in kwestie hebben er zeer snel – wellicht te snel – de brui aan gegeven. Maar ze krijgen hun standgeld terugbetaald.”

Minder passage

“Dat uithoekje op ‘t Zand was niet de beste locatie, we hebben dit nochtans al voordien aangekaart bij Brugge Plus. Zeker omdat ‘t Zand dit jaar niet opgenomen werd in het lichtparcours van Wintergloed en door de werken aan de uitbreiding van de parking in het Koning Albertpark er veel minder passage is van het station naar de Markt. Alle bezoekers van Wintergloed trekken via het Minnewater naar het stadscentrum.”

“De kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein hebben er wel een goed tweede weekend op zitten. De kinderziektes zijn eruit gehaald: de ventilatie in de dome is verbeterd met extra openingen, de controle op de covidpasjes verloopt vlotter door meer en betere inzet van stewards. Twee standhouders van ‘t Zand verhuizen naar de Markt”, aldus Dirk Vanhegen.

Lekkend dak

En de mankementen aan de zwarte containers? Er waren problemen met deurklinken en slecht sluitende daken, waardoor er regen binnen druppelde. En roestende containers, zoals raadslid Pol Van Den Driessche beweert? Volgens toerismeschepen Philip Pierins vertoonden slechts vier van de honderd geleverde containers kleine mankementen. Die zijn inmiddels opgelost. Toch gaf burgemeester Dirk De fauw aan de vzw Brugge Plus de opdracht om een raadsman aan te stellen en de fabrikant van de containers in gebreke te stellen voor die mankementen.

Ondertussen gaan steeds meer (politieke) stemmen op om ook een onderzoek in te stellen naar de dure kostprijs van de containers. De stad betaalde 600.000 euro, maar wil dat bedrag recupereren door zes jaar lang de containers te verhuren aan het Brugs Handelscentrum. BHC verhuurt die zwarte kooien op zijn beurt aan handelaars voor 2.300 à 7.500 euro, al naar gelang van de grootte en de standplaats.

Op Nederlandse websites staan dezelfde containers te koop aan 2.600 euro per stuk, Brugge Plus betaalde 600.000 euro voor honderd containers aan Bunker 19 en Design Studio Pieter Bostoen. “Het enige verschil met die Hollandse containers is het lichtbakje vooraan”, zucht een Brugse handelaar. Heeft Brugge Plus zich in de luren laten leggen? Of is er meer aan de hand?