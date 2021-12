Handelaars Menen- en Boterstraat organiseren laatavondshopping

De handelaars en horeca-uitbaters van de Menenstraat en de Boterstraat in Ieper organiseren op vrijdagavond 17 december tot 21 uur een laatavondshopping.

“Alle handelaars en horeca-uitbaters van de Menenstraat, en dat zijn er een dertigtal, staken de koppen bij elkaar om er een gezellige laatavondshopping van te maken”, vertelt Dominiek Segers van Optiek Segers. “De handelaars uit onze straat hebben dat in het verleden ook al eens geprobeerd, maar nu zijn er nieuwe zaken bijgekomen en is de insteek groter geworden. De klanten zullen dus ook volop ideetjes voor kerst en Nieuwjaar kunnen opdoen. Anderzijds kunnen we niet ontkennen dat wij in de huidige coronaperiode het contact met elkaar en de klanten missen. Met deze actie willen we de Menenstraat ook promoten als shoppingstraat. Mensen die bij eender welke zaak iets aankopen, krijgen een drankbonnetje dat geldig is in elke horecazaak in onze straat. In de Menenstraat zal kerstmuziek klinken en zorgen kerstkaarsen voor een gezellige sfeer”, besluit Dominiek Segers.

Ook in de Boterstraat wordt een gelijkaardig initiatief georganiseerd. Er worden gratis proevertjes, animatie mét kerstman en extra verwennerij voorzien. “Omdat het terug ‘beutert’ in de Boterstraat”, klinkt het bij de handelaars, die de voorbije maanden hinder ondervonden van werken in de straat.

(EG/TP)