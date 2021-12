Handelaars brengen kerstmarkt bij je thuis

Het regent annuleringen in de wereld van de kerstmarkten, een tendens waaraan met het nieuwe pakket aan maatregelen niet meteen een einde zal komen. Ook Komen-Waasten deelt in de klappen en daar zoeken de handelaars zelf naar alternatieven. “Als de mensen niet naar een kerstmarkt kunnen, dan brengen we de kerstmarkt gewoon tot bij hen”, glundert David Laby (45).

Als zaakvoerder van sportcafé Special One, keek David vol verwachting uit naar de aangekondigde kerstmarkt. “Het waren voor de ondernemers in de horeca geen eenvoudige tijden en met een kerstmarkt hoopten we toch onze kas opnieuw te kunnen spijzen”, klinkt het.

Grote impact

“Het was dan ook een enorme opdoffer te moeten horen dat de kerstmarkt van 2021 moest worden opgedoekt. De impact is trouwens veel groter dan alleen maar cafés en restaurants. Voor de sfeer kwamen veel mensen afgezakt naar het centrum, waardoor ze meteen ook de andere winkels konden bezoeken. En wat met de kinderen? Die hebben ondertussen al twee depressie kerstperiodes meegemaakt, waardoor ze de indruk krijgen dat plezier maken niet meer mag.”

David besloot niet bij de pakken te blijven zitten en zocht een alternatief, compleet toegelaten volgens de strenge maatregelen. “We huurden enkele figuranten in, die zo de Voorstadstraat op en af liepen”, lacht de ondernemer. “Heel wat handelszaken lieten zich compleet gaan in de kerstsfeer en voorzagen speciale decoratie. De inkom van mijn café werd bijvoorbeeld tijdelijk het huis van de kerstman en de kinderen konden in het centrum Mickey Mouse in kerstoutfit ontmoeten. Een kerstmarkt in de puurste zin van het woord werd het niet, maar we brachten de marktsfeer wel naar de mensen.”