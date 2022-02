Handelaars blikken met gemengde gevoelens terug op soldenperiode: “Straks hulp van handelscoach”

Met het einde van de maand januari kwam er meteen ook een einde aan de wintersolden van 2022. Sinds 3 januari kon men bij diverse Tieltse handelaren terecht om te genieten van tal van kortingen en acties.

“Het is toch een moeilijke periode geweest voor de Tieltse handelaren, de voorbije twee jaar door het coronavirus”, blikt Pieter Breyne, die voorzitter is van het handelaarscollectief Shopping Tielt, terug. “Voor de een zijn de wintersolden een succes geweest, terwijl de ander wat op zijn honger bleef zitten, dus we kijken toch met wat gemengde gevoelens naar deze solden.”

Gezellige shoppingstad

Het Tieltse kernwinkelgebied doet er alles aan om van Tielt een aangename shoppingstad te maken. “We doen inspanningen om Tielt als gezellige shoppingstad naar voren te brengen zonder de drukte die je in de grotere steden terugvindt. We beschikken over een sterke werkgroep en dat werpt zijn vruchten af want inmiddels is de leegstand in de Kortrijkstraat gedaald.”

De voorzitter heeft met zijn werkgroep vele plannen voor de komende maanden. “Beginnen doen we met het weekend van 12 en 13 maart, wat vroeger Window Fashion heette, maar doordat we nu met de welgekende barometer op code rood zitten, is het nog kijken wat er wel en niet toegelaten is. In mei staat er dan onze late night shopping gepland. De handelaren kijken hoopvol uit naar het komende jaar.”

Handelscoach

De Tieltse handelaren zijn een sterk collectief en binnenkort krijgen ze nog extra hulp. “We zijn in volle verwachting van een detailhandelscoach. Die coach komt er door toedoen van Stad Tielt en moet ervoor zorgen, in samenwerking met de Tieltse handelaren en het stadsbestuur, dat we zaken kunnen gaan formaliseren waarbij we enerzijds plannen kunnen maken maar anderzijds ook kunnen uitvoeren. Verder moeten we blijven inzetten op de verdere samenwerking met de diverse partijen. Dit alles moet ervoor zorgen dat we het Tieltse winkelen aantrekkelijker kunnen maken. Eén ding is zeker, we kijken hoopvol naar de toekomst”, besluit Pieter Breyne.

Evi Verloove (Jolie M): “Combinatie fysiek en online shoppen” In de Bruggestraat is dameszaak Jolie M terug te vinden waar voor elke gelegenheid een outfit terug te vinden is tegen een betaalbare prijs en dit voor jong en oud. “Ik kan tevreden terugblikken op de afgelopen solden. De eerste week was het heel druk hier in onze winkel. Daar zit het kerstverlof voor wat tussen, want heel wat mensen waren nog thuis”, vertelt zaakvoerster Evi Verloove. Ook online ging de verkoop goed voor Jolie M. “Hoewel de klanten de drang hebben om fysiek te komen shoppen en dus de weg naar de winkel meer dan terug vonden, hebben we ook gemerkt dat er online heel wat verkocht werd. Naast de solden was er al heel wat nieuwe collectie te verkrijgen die je dus ook op onze webshop kan terugvinden. Nieuwe collectie trekt de mensen aan, maar ook de vele flashberichten op social media zorgden voor extra online verkoop. Een combinatie van fysiek en online shoppen is een perfecte match waardoor het belangrijk is om dit op elkaar af te stemmen.” Evi Verloove weet alvast wat de fashiontrend wordt voor het komende jaar. “Colorblocking! We laten de donkere dagen aan ons voorbij gaan en starten het jaar met een flinke portie kleur. Blijven inspireren, verrassen en vernieuwen.”