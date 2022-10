Handelaars Adolf Buylstraat ontgoocheld over schrappen Lichttunnel

Een kleinere ijsschaatspiste, geen Lichttunnel in de Adolf Buylstraat: ook de eindejaarsevenementen in Oostende moeten door de energiecrisis aan uitstraling inboeten. En dat vinden de handelaars van de straat heel jammer. “Dit zal voor heel wat minder klanten zorgen.”

Stellen dat de energiecrisis zich in alle geledingen van de maatschappij laat voelen, is een open deur intrappen. Zo moeten ook de handelaars in de Adolf Buylstraat, een drukke winkelstraat, met lede ogen aanzien dat de spectaculaire lichttunnel niet meer wordt opgesteld. De reacties op de beslissing klinken eensluidend: dit is een streep door onze rekening. “Zo jammer”, zegt een ontgoochelde Lyndsey Dildick (36) van brasserie Cheers. “Alle begrip voor het feit dat er maatregelen moeten genomen worden om het energieverbruik in te dijken, maar dit treft de handelaars. De Lichttunnel zorgde er namelijk voor dat heel wat mensen speciaal naar de straat kwamen afgezakt om de show te bewonderen. Ze stonden meestal rijen dik aan de uiteinden. Heel wat zullen dat nu niet meer doen en dat betekent een verlies van klanten, niet alleen voor onze zaak maar voor het hele stadscentrum.”

Donker gat

Nicole Ongenae van kledingzaak State of Art spaart haar kritiek evenmin. “In deze voor de handel en wandel absoluut harde tijden kunnen wij op zijn minst wat bijkomende steun gebruiken”, zegt Nicole, “en dat de stad nu met zo’n beslissing wil besparen, vind ik wel heel kort door de bocht. Dit treft ons in het hart en in de portemonnee. De buurt zal hierdoor aan sfeer inboeten en de voorbije braderie – zonder achtergrondmuziek – was nu ook niet bepaald het toonbeeld van een gezellige bedoening”, reageert Nicole boos. Ze geeft meteen ook een tip mee: “Waarom niet minder investeren in initiatieven zoals het verspreiden van zakjes met daarop ‘Ik koop in Oostende’? Het is toch meer dan logisch dat we onze eigen verpakking met publiciteit voor de zaak gebruiken?”

Hetzelfde geluid bij Aline Ernst (49) van schoenen Seghers. “Ik ben twee jaar geleden komen wonen en werken in Oostende”, vertelt ze. “Twee jaar geleden zorgde corona ervoor dat er geen Lichttunnel was en vorig jaar waren er geen vaste showmomenten. Ik dacht dat de tunnel dit jaar in volle glorie terug zou zijn, niet dus. Nu zal het al heel vlug heel donker worden in de straat en een donker gat draagt niet bij tot een gevoel van veiligheid.”

Besparing

Het stadsbestuur erkent dat het een moeilijke beslissing was om af te stappen van de lichttunnel, “maar de straat zal wel feestelijk verlicht worden en in een gezellige kerstsfeer baden”, klinkt het. “Ook de attractie Sapin Magique en het Huis van de Kerstman komen terug.” Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wijst er op dat de Lichttunnel niet verdwijnt vanwege de hoge energiekosten, maar omdat het plaatsen ervan tout court een heel dure aangelegenheid was. “We moeten besparen om ons budget rond te krijgen”, stelt hij.