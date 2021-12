Handbalteam Roeselare wil behoud verzekeren: “Het behoud is dit jaar een must, zeker na prestaties tegen toppers”

Handbalclub Roeselare speelde afgelopen weekend een goede wedstrijd tegen de ongeslagen leider en gaat met vertrouwen richting Eeklo.

“Het was een goede match tegen Waasmunster, die ongeslagen aan de top staat in het klassement”, blikt de 31-jarige linkshoek Sam Cracco uit Meulebeke kort terug op de 23-28-nederlaag tegen de leider in Liga 1. Nu zaterdag wacht de verplaatsing naar HC Eeklo. “We weten uit vorige matchen dat uit in Eeklo nooit makkelijk is. Ze hebben een goede ploeg met veel shotkracht. Echter worden ze dit seizoen geplaagd door blessures, dus kan dit een voordeel voor ons zijn.”

“We hopen de komende weken alvast te kunnen trainen met een volledige kern, iets wat al geruime tijd niet is gelukt. We hebben drie kersverse vaders en heel wat studenten, dus is het niet altijd mogelijk om alles te combineren. Als we terugkijken naar vorige matchen zal het een spannende partij worden. Beide ploegen kennen elkaar ondertussen goed, dus verwacht ik een match die zal beslecht worden op tactisch niveau.”

“Eigenlijk zijn we wel tevreden met de resultaten tot nu toe”, gaat de vertegenwoordiger van Coca-Cola verder. “We hebben gewonnen van onze rechtstreekse concurrenten en zo verzekeren we het behoud. Echter hebben we enkele matchen dat net-niet-gevoel gehad waar we toch dachten dat er meer in zat. We hebben niet altijd in de meest ideale omstandigheden kunnen spelen. We hebben enkele matchen moeten spelen met één doelman en hadden enkele spelers die in quarantaine moesten.”

“Het behoud is dit jaar onze ambitie. Vorige seizoenen wanneer wij gepromoveerd waren, zijn wij meteen gedegradeerd. Dus dit jaar is behoud een must, zeker gezien de resultaten tegen de twee leiders (Waasmunster en Uilenspiegel), waar wij met een klein verschil van verloren. Het zal zaak zijn om collectief te kunnen blijven trainen en gespaard te blijven van blessures”, besluit Sam, die al 19 jaar bij Knack Handbalteam Roeselare speelt. (RV)

Zaterdag 11 december om 20.15 uur: HC Eeklo – Knack Handbalteam Roeselare.