Hamlet (17) hoopt op een klein mirakel

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij De Pandora Stichting. Zij zoeken met spoed een thuis waar Hamlet (17) nog wat liefde kan ervaren in zijn laatste dagen.

Hamlet werd gevonden langs een drukke autosnelweg in Roemenië. “Hij was doodsbang en totaal de kluts kwijt. Logisch, want achteraf bleek dat hij doof en blind is”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Hij was uitgehongerd en speelde meteen een paar kilo hondenvoer naar binnen. Na even rondvragen ontdekten we dat Hamlet een baasje had waar hij 17 jaar lang aan de ketting heeft gelegen. Na overleg besloten we dat hij niet terug zou gaan.”

Rustig en lief

Nu zoekt Desiree met grote spoed een warme thuis voor Hamlet. “We beseffen dat hij, gezien zijn hoge leeftijd, allicht nog maar een paar maanden heeft. Maar we hopen dat we voor die tijd een plek kunnen vinden waar hij voor het eerst in zijn leven kan ervaren wat liefde is. Een plek waar hij in alle comfort kan heengaan. Sterven op de koude vloer van het asiel is iets dat we hem willen besparen. Hamlet is een rustige en lieve hond die het liefst wat ligt te soezen. Het afscheid voor zijn nieuwe baasjes zal waarschijnlijk veel te vroeg komen, maar ik ben ervan overtuigd dat de dankbaarheid van Hamlet dat goed zal maken”, besluit Desiree.

Voor Hamlet worden geen adoptiekosten in rekening gebracht.

Wil jij Hamlet helpen? Stuur dan een bericht naar warm@kw.be of neem rechtstreeks contact op met de Pandora Stichting via hun facebookpagina.