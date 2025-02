Hamid zamelt geld in voor Afghaans gezin nadat zoon (17) vorige zomer verdronk in zee: “Reza’s droom realiseren en zijn broers helpen”

Hamid Hisari overhandigde een cheque aan de familie Ahmadi. Zij verloren hun 17-jarige zoon Reza vorige zomer nadat hij verdronk in zee. “230 mensen toonden zich solidair en deden een gebaar van menselijkheid.” Voor het getroffen gezin zijn de zorgen niet voorbij.

De familie Ahmadi uit Afghanistan werd begin juli 2024 herenigd met Reza. De 17-jarige Reza was dan al vijf jaar in ons land en werd opgevangen door een pleeggezin. De gezinshereniging in Oostende kan de familie zekerheid geven. Op donderdag 18 juli loopt een zwempartij in zee dramatisch af: zijn 14-jarige broer kan gered worden en komt er door, maar Reza wordt in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis waar hij twee weken later overlijdt aan zijn verwondingen.

Tolken

“Precies elf dagen waren ze herenigd”, zegt Hamid Hisari. Hij is zelf van Afghaanse origine en sinds 2008 in ons land. Hij was er aan de slag in de sociale sector en startte een eigen onderneming op. “In die dramatische weken heb ik de familie bijgestaan door te vertalen. Ik was vaak bij hen. Van het moment dat hun zoon naar het ziekenhuis werd gebracht tot hij overleed. Ik wist wat ze doormaakten want ik verloor ook zelf familieleden. Hun pijn is groot, want ze zagen Reza niet gedurende vele jaren. En toen ze herenigd waren, verloren ze hem op zo’n tragische manier. Ze zullen dit nooit vergeten.”

Hamid vertelt het erg betrokken. “Op je 17de heb je dromen en bouw je aan je toekomst. Dat deed Reza ook. Het is nu aan ons, wij die er nog zijn, om verantwoordelijkheid te nemen en om te blijven handelen uit goedheid. We moeten de hand reiken aan hen die lijden.”

Steunactie

“Onze samenleving moet een sterk en duidelijk signaal geven aan dit gezin met drie kinderen van 8, 11 en 14 jaar. Die solidariteit kan het gezin ondersteunen in het verwerkingsproces en helpen met het heropbouwen van hun leven”, zegt Hamid.

Het bleef niet bij woorden en Hamid zetten online een steunactie op. “Omdat ik geloof in solidariteit en ik overtuigd ben dat er in elk van ons, ongeacht afkomst, verleden of overtuiging, de kracht zit om solidair te zijn.”

230 mensen doneerden de voorbije zes maanden samen 6.454 euro. Hamid sloot de actie af.

Studies

De familie Ahmadi heeft het nog steeds erg moeilijk. De procedure van gezinshereniging werd, omwille van het overlijden van Reza, stopgezet. Het gezin heeft nu een nieuwe procedure lopen om erkend te worden als vluchteling. “Dat zorgt voor nog meer stress”, zegt Hamid.

Ook de moeder van Reza is aanwezig tijdens het gesprek, maar nog steeds te geëmotioneerd om te praten. Vader Didar Ali: “Ik wil iedereen bedanken die betrokken was bij deze actie. Ook de Afghaanse gemeenschap was erg betrokken tijdens de ziekenhuisweken en bij de uitvaart. We moeten nu de draad weer oppikken. In Oostende, dichtbij waar Reza was. Het is niet eenvoudig. We denken elke dag aan hem. Ook mijn vrouw heeft het nog steeds erg moeilijk en we denken vaak aan Reza. Maar we hebben geen andere keuze, we moeten verder.”

Het ingezamelde bedrag heeft een bestemming. “We zullen het investeren in onze kinderen. Onze twee oudste zonen zijn intelligent en willen ingenieur worden. We zullen het investeren in hun studies en wat nodig is voor hen. Onze jongste zoon wil dokter worden. Het was ook de droom van Reza om zijn broers te helpen bij hun studie. Ik wil de droom van Reza verderzetten.”

Menselijkheid

“Het leven is zo kort en we moeten niet altijd aan onszelf denken. In een samenleving die solidariteit hoog in het vaandel voert, is het essentieel dat we ook aan de anderen denken. En dat we iets doen”, zegt Hamid. “We hebben allemaal de kracht om iets te veranderen in iemands leven. Dat is gebeurd door de vele mensen die doneerden. Mijn actie heeft een bedrag opgebracht, maar gaat niet over geld. Het gaat over een positief signaal van solidariteit. Dit heeft me geleerd dat in moeilijke tijden de menselijkheid kan opstaan. Zelfs in een wereld die heel onverschillig lijkt, kunnen we nog altijd kiezen om er te zijn voor elkaar.”

Intussen deed Hamid ook veel achter de schermen, zoals een ontmoeting tussen de toeristen die de broertjes hebben gered en de familie Ahmadi. “Dat vond enkele weken geleden plaats. Die mensen zijn uit Zwitserland overgekomen en konden de familie bij mij ontmoeten.”