Halvering opvangplaatsen bij Kidz Henri dreigt door personeelstekort: negen gezinnen wanhopig op zoek naar alternatieven

Zoals de kaarten nu liggen, zal de capaciteit van kinderopvang Kidz Henri in Lichtervelde volgend jaar dalen van zestien naar acht plaatsen. De reden is een acuut personeelstekort. Normaal staan er in Kidz Henri drie onthaalouders, maar tenzij er nieuwe medewerkers gevonden worden blijft er vanaf januari maar eentje meer over. Ouders kregen donderdagavond te horen dat ze beter op zoek gaan naar alternatieven. “We staan met onze rug tegen de muur”, reageert een jonge mama. “Alles zit overal vol.”

Slechts één onthaalouder ter beschikking

De nood aan opvang in Lichtervelde is al langer groot. Sinds er begin vorige maand een opvang met achttien opvangplaatsen de deuren sloot, is de situatie er nog acuter op geworden. Dat er nu weer acht opvangplaatsen op de helling staan, komt dus bijzonder ongelegen. “De timing is inderdaad erg ongelukkig”, zegt Bart Wenes, voorzitter van het Roeselaarse Motena, de koepel waaronder Kidz Henri valt.

“Een van onze drie onthaalouders heeft beslist een andere uitdaging aan te gaan en een andere onthaalouder is sinds begin november in zwangerschapsrust. Dat brengt de uitbating in het gedrang. In het allerslechtste geval betekent dat dat we vanaf 1 januari nog slechts één onthaalouder over hebben in Lichtervelde, wat inhoudt dat er nog slechts acht kindjes opgevangen kunnen worden. Dat doemscenario willen we koste wat het kost vermijden. Samen met de gemeente en het Agentschap Opgroeien zoeken we oplossingen.”

Wanhopige zoektocht

“We kregen donderdagavond doodleuk te horen dat we eigenlijk nog 22 dagen hebben om een andere opvang te zoeken voor ons dochtertje van anderhalf jaar”, reageert een jonge mama die liever anoniem blijft. “Aan de telefoon zei men weliswaar dat er naar oplossingen gezocht wordt, maar daarover maak ik me geen illusies. Al maanden zit Kidz Henri met personeelsproblemen, al werd dat tot nu toe telkens met interims en tijdelijke medewerkers opgelost. Dat men nu op drie weken tijd plots twee nieuwe onthaalouders gaat vinden? Daar zal een mirakel voor nodig zijn. We staan met onze rug tegen de muur. Ik ben volop crèches aan het afbellen, maar overal zitten ze vol. De andere kinderen kunnen blijkbaar wel blijven, maar ik snap niet goed welke criteria men hanteerde voor die keuze. Onze dochter zit al van in het begin bij Kidz Henri, terwijl andere pas recenter zijn gestart.”

Volgens Motena is er op dit moment nog geen keuze gemaakt over welke kinderen wel of niet kunnen blijven. “Die selectie is niet evident”, gaat Bart Wenes verder. “Maar we kunnen moeilijk wachten tot oudejaarsavond om de mensen te informeren. Sowieso gaan we er alles aan doen om op korte termijn nieuwe krachten te vinden die in Lichtervelde aan de slag kunnen gaan, maar helaas zit de sector nagenoeg overal met een personeelstekort. Het statuut van onthaalouders trekt spijtig genoeg onvoldoende mensen aan. Bij deze: iedereen die zich geroepen voelt, mag zich gerust meteen komen melden.”

“Ongelukkige samenloop van omstandigheden”

Lichtervelds schepen van Kinderopvang Steven Kindt (CD&V) is op de hoogte. “Het gaat hier om een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. We proberen vanuit de gemeente ouders door te verwijzen naar andere opvanglocaties, maar dat is geen gemakkelijke puzzel. zeker aangezien de crèches in de buurgemeenten ook allemaal vol zitten. Dit is helaas een probleem die niet makkelijk op te lossen valt. Op korte termijn kunnen we doorverwijzen en steun bieden, terwijl we werken aan een actieplan met het oog op de lange termijn. Zo kijken we nu al uit naar geschikte panden voor nieuwe crèches, maar dan moet je uiteraard ook nog personeel vinden.”