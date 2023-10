Halloweenparade in Blankenberge opnieuw schot in de roos, ondanks het natte weer: “Halloween zit echt in de lift”

Wie zin had om te griezelen, moest afgelopen weekend in Blankenberge zijn. Een heuse Halloweenparade – inclusief schrikwekkende praalwagens en figuranten – trok zondagavond door de centrumstraten. In totaal namen 36 groepen deel aan de verlichte stoet, waaronder de helft met een volledig uitgedoste praalwagen. “We merken dat Halloween echt in de lift zit”, zegt schepen Mitch De Geest (Open VLD).

De Halloweenparade tijdens het eerste weekend van de herfstvakantie is ondertussen een vaste waarde geworden. Niet alleen Blankenbergenaars, maar ook heel wat inwoners van ver buiten de badstad zakken elk jaar af naar het centrum om te griezelen. De reden? Een impressionante stoet die vanaf 18.30 uur de stad onderdompelt in een Halloweenfestijn. “We merken dat Halloween echt in de lift zit”, zegt schepen De Geest die zoals elk jaar van de partij was. “Heel veel mensen bezoeken onze stad speciaal voor de parade.”

Regenval

Wie niet deelnam aan de stoet en net zoals de schepen vanaf de zijlijn toekeek, werd getrakteerd op heel wat randanimatie. Verschillende dansgroepen en drumbands vrolijkten de parade op. En het slechte weer? Daar hadden de bezoekers geen last van. “Het heeft even geregend”, zegt schepen De Geest. “Maar het heeft geen impact gehad.”

Geslaagde editie

Net zoals de voorgaande edities bleek ook dit jaar Halloween aan populariteit te winnen. “20.000 toeschouwers keken vanaf de zijlijn toe”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Nog eens 5.000 mensen keken hoog en droog vanuit hun appartement of huis toe.” De stoet verliep zonder incidenten. “Door problemen met de muziekinstallatie moest één groep vlak na de start de parade noodgedwongen verlaten”, zegt Prasse.

De Halloweenparade eindige ook dit jaar op de Grote Markt. Jong en oud konden na het griezelen nog even stoom afblazen op de verschillende kermisattracties. “Een jaarlijkse traditie”, zegt schepen De Geest. Elke groep kwam uiteindelijk warm en droog toe aan de Grote Markt.

Een dag eerder werd de herfstvakantie en Halloweenperiode afgetrapt met een vuurwerkspektakel. Ook de komende dagen staan er nog heel wat evenementen op de agenda: van pompoencarving tot een halloweenvoorleesuurtje.