Halid Doltmourziev wordt opgeroepen voor Russische U15: “Mijn familie moet nu meevechten met de Russen”

Halid Doltmourziev uit Nieuwpoort, speler bij de U15 van Cercle Brugge, werd voor deze maand geselecteerd voor een tiendaagse trainingsstage met de nationale ploeg van Rusland maar die ging door het conflict met Oekraïne niet door.

Halid Doltmourziev is in ons land geboren. Zijn ouders zijn afkomstig uit Ingoesjetië, een autonome republiek van de Russische Federatie. De republiek bevindt zich in de Noordelijke Kaukasus en West-Azië, tussen de buurrepublieken Tsjetsjenië in het oosten en zuiden en Noord-Ossetië in het westen.

“Het is triest wat er nu in Oekraïne gebeurt. Mijn vader heeft destijds die agressie zelf nog meegemaakt. Er zijn nu familieleden die langs Russische kant moeten meevechten”, vertelt Halid. “Toen ik vier, vijf jaar was, heb ik overigens een tijd in Ingoesjetië verbleven en ben ik dan teruggekeerd. Mijn ouders zijn naar België gekomen om te kunnen werken. Zo is mijn vader chef-kok in een restaurant in De Panne.”

Dubbele nationaliteit

De 14-jarige zoon van Oumalat en Mamsourova Doltmourziev, beschikt over de dubbele nationaliteit: Belgisch en Russisch. Een voorwaarde om aan topsport te kunnen doen. Als voetballer begon Halid op zesjarige leeftijd in zijn woonplaats bij KSV Nieuwpoort. Twee jaar later werd hij door scouts van zowel KV Oostende als Cercle Brugge opgemerkt. Hij mocht bij beide teams testen en koos uiteindelijk voor groen-zwart waar hij sedert de U9 deel van uitmaakt. Zijn jongste broer, Adalbek (7), voetbalt bij Koksijde-Oostduinkerke.

Scouts voor de nationale jeugdploegen van Rusland hebben Halid bij Cercle opgemerkt en hij werd voor deze maand een eerste keer opgeroepen om deel te nemen aan een oefenkamp in het Tukse Antalya. Maar door de oorlog werd de stage afgeblazen.

Ik verwacht dat ze de draad oppikken eens de situatie tussen Rusland en Oekraïne voorbij is

“Voor de spelers uit Rusland was het te gevaarlijk om hieraan deel te nemen. Ik was overigens de enige van buiten Rusland en kon dus rechtstreeks naar Turkije reizen. Er zouden daar dan ook twee oefenwedstrijden gespeeld worden: tegen Noord-Macedonië en Turkije.”

De stage zou volledige betaald worden door de Russische voetbalbond, met de bedoeling dit maandelijks te herhalen. “Uiteraard moest ik dan telkens bevestigen. Ik verwacht dat ze de draad weer zullen oppikken eens de situatie tussen Rusland en Oekraïne voorbij is.”

High potentials

Halid voetbalt bij de U15 en traint wekelijks twee dagen met de U16. Twee weken geleden won hij met Cercle de derby tegen Club Brugge met 4-1 en zorgde hij voor twee assists en een goal.

De jonge aanvaller, die in Brugge op internaat zit en naar de Topsportschool KTA gaat, behoort in de jeugdacademie van Cercle tot de groep ‘high potentials’, een vijftiental jonge, talentvolle spelers die extra begeleid worden. Zij hebben een individueel opleidingsplan, op vlak van fysieke begeleiding. Ze krijgen extra video-analyse, worden nauwer op school gevolgd en ook mentaal worden ze ondersteund.

Pascal De Maesschalk, in het verleden actief bij Club Brugge en nu hoofd van de jeugdopleiding bij AS Monaco, was vorige vrijdag in Brugge te gast waar hij die jongeren en hun ouders een uiteenzetting gaf.

Halid is een aanvaller pure sang. Op de positie 9. “Uiteraard wil ik zoveel mogelijk scoren. Ik ben vooral doelgericht en zorg voor de nodige assist. Ook in een één-tegen-één ben ik goed. Een werkpunt is misschien wel de afwerking met mijn linkervoet en ik moet soms rustiger blijven voor de goal”, besluit Halid. Zijn vader is ondertussen door Oekraïner Oleg Iachtchouk als een gewezen speler van Cercle gecontacteerd.

(Alain Creytens)