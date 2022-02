Half miljoen van niet-gebruikt budget van Oostendebon gaat naar sociale projecten zoals speelbus

Stad Oostende wil met het resterende bedrag van de Oostendebonnen die niet besteed werden, enkele sociale projecten ondersteunen. Een half miljoen euro van de 3,3 miljoen euro werd immers niet uitgegeven bij lokale handelaars. Het grootste budget gaat naar sport- en speelinfrastructuur in de wijken.

Stad Oostende besliste in 2020 om de Oostendebon in te voeren als onderdeel van het herstelplan tijdens de coronacrisis. Elk Oostends gezin en tweedeverblijver kreeg een bon van 60 euro, te spenderen bij lokale handelaars. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming kregen 80 euro. Ondernemingen die door corona de deuren moesten sluiten, kregen zelfs 100 euro.

Van de voorziene 3,3 miljoen euro werd een half miljoen van het budget niet gebruikt. Met die overschot wil de stad investeren in sociale projecten die de Oostendenaars rechtstreeks te goede komen.

20.000 euro per wijk

Zo wordt 20.000 euro per wijk uitgetrokken om extra sport- en speelinfrastructuur te voorzien. Het gaat om acht wijken. Wijkbewoners zullen via een participatieproject zelf mee kunnen beslissen welke sport- of speeltoestellen er komen. 80.000 euro wordt dan weer uitgetrokken om op zoek te gaan naar een gebouw uit het eigen stadspatrimonium om in te richten als veilige haven voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Op vandaag wordt daarvoor een beroep gedaan op hotels en ziekenhuizen.

Verder wil de stad ook inzetten op de stimulatie van de Nederlandse taal bij nieuwkomers en anderstaligen. Daarom wordt een budget van 60.000 euro besteed aan een breed pakket aan taalstimuleringsmaatregelen voor anderstaligen. De stad wil educatief materiaal aanbieden en het wil ook een digitale tool ontwikkelen die gebruikt zal worden om nieuwkomers te matchen met het aanbod.

Bus met speelgoed

Een groot deel – 150.000 euro – van het budget gaat naar een structurele oplossing voor het Doorgroeihuis, waar dak- en thuislozen worden opgevangen. Het budget zal gebruikt worden om het pand in de Overvloedstraat en het aanpalend pand zo in te richten dat er voor de verblijvers meer privacy komt en er moeten comfortabelere slaapruimtes komen. Op vandaag kunnen telkens twintig dak- en thuislozen tegelijk in het Doorgroeihuis verblijven. Tijdens de wintermaanden kan die capaciteit met vijftien extra plaatsen opgetrokken worden.

Het resterende budget van 50.000 euro wordt gespendeerd aan een speelbus. De stad zal een bus aankopen om met uitleenbaar speelgoed op regelmatige basis tot in de wijken te trekken.