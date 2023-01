Habitat opent binnenkort kantoor in Poperinge: “Persoonlijke aanpak en professioneel advies”

Vastgoedkantoor Habitat opent vanaf 1 maart een vestiging in Poperinge. Immokantoor Habitat zag je waarschijnlijk al via TikTok of een ander social media kanaal voorbijkomen. Via filmpjes laten ze je kennismaken met een woning die te koop wordt aangeboden. Habitat vind je al in Wevelgem, maar binnenkort opent er dus een vestiging in Poperinge.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons team en we zijn trots om binnenkort in deze prachtige stad voet aan wal te zetten”, zegt makelaar en Poperingenaar Jason Platteeuw van Habitat. “Zelf woon ik in Poperinge en na bijna twee jaar in de regio zonder kantoor gewerkt te hebben, is de nood hoog om mensen op kantoor te ontvangen. Er zal enkel op afspraak gewerkt worden waardoor persoonlijke hulp verzekerd wordt.”

Gasthuisstraat

“Ons kantoor zal gevestigd zijn in de Gasthuisstraat 68 in Poperinge. Zelf zal ik deel uitmaken van team Poperinge en ik word bijgestaan door iemand om de verhuur op zich te nemen”, vertelt Jason. “Onze diensten omvatten onder andere huisverkoop, -verhuur, -aankoop en -beheer. We bieden ook advies en begeleiding bij de aankoop of verkoop van investeringspanden. Onze klanten kunnen rekenen op persoonlijke aandacht, professioneel advies, een out-of-the-box aanpak en een efficiënte afhandeling van hun zaken. We zijn trots op dat we een brede variatie aan woningen in ons aanbod hebben, van appartementen tot vrijstaande woningen en van nieuwbouw tot karakteristieke panden.”

Westhoek

“In het Poperingse kantoor zullen klanten terechtkunnen voor een woning in de Westhoek. In 2022 verkocht ik 90 woningen in Poperinge. Dit jaar staat de teller al op 11 woningen. De Westhoek is dus zeker klaar om een eigen Habitat-filiaal te hebben. De beleving staat bij ons centraal. Het is belangrijk dat mensen thuiskomen bij onze nieuw stulp. Wat de Westhoek zo populair maakt om er te wonen? Iedereen kent hier iedereen. De rust en ruimte zijn daarnaast ook zeker een belangrijke aantrekkingsfactor.”