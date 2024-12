Habitat lanceert uniek vastgoedspel: “Een leuke en leerzame manier om meer te leren over vastgoed”

Het West-Vlaamse vastgoedkantoor Habitat pakt uit met een creatief concept: het bordspel ‘Habitat Game’. Je wordt vastgoedexpert vanuit je woonkamer. “Dit unieke bordspel laat iedereen in de huid kruipen van een vastgoedmakelaar en op een speelse manier kennismaken met de wereld van vastgoed”, zegt Emmanuel Louf, zaakvoerder Habitat.

De Habitat Game neemt spelers mee door de complexe, maar fascinerende wereld van kopen, verkopen en renoveren. Spelers leren spelenderwijs over hun rechten en plichten als koper of verkoper, de nieuwste renovatietechnieken, en krijgen exclusieve insider-tips van een échte makelaar. Het spel bevat 216 kaarten vol boeiende weetjes en is geschikt voor maximaal vier spelers vanaf 18 jaar.

“De vastgoedsector kan intimiderend zijn voor wie er weinig ervaring mee heeft. Met dit spel willen we die drempel verlagen en mensen op een speelse manier kennis laten maken met wat er allemaal bij vastgoed komt kijken. Het spel is niet alleen een leuk tijdverdrijf, maar ook een waardevolle voorbereiding voor wie plannen heeft om een woning te kopen, verkopen of renoveren”, legt Emmanuel Louf, zaakvoerder Habitat, uit.

Origineel en leerrijke

Habitat is een vastgoedkantoor uit Wevelgem met meer dan 30 jaar ervaring en staat sinds 2015 onder leiding van Emmanuel Louf. Het kantoor lanceerde in 2021 een eerste co-working hub in Wevelgem, gevolgd door locaties in Kortrijk en Poperinge. Daarnaast introduceerde Habitat een mobiel vastgoedkantoor en de Turbo Tours: korte filmpjes waarmee je als koper snel en efficiënt meerdere panden bezichtigt.

Habitat lanceert de Habitat Game, net op tijd voor de feestdagen. “Het bordspel is een leuke en leerzame manier om meer te leren over vastgoed, of je nu een toekomstige koper, verkoper of gewoon geïnteresseerd bent in de sector”, zegt Emmanuel. Voor 49 euro kun je het spel via de website van Habitat bestellen en het een interessante uitdaging voor jezelf of anderen maken.