Haar grootouders achterna: Elvire trekt naar Venetië voor bijzonder fotoproject

Met een stapel oude foto’s en een camera trok Elvire Vanysacker (38) naar Venetië voor een bijzonder fotoproject. Samen met haar mama ging ze in de Italiaanse stad op zoek naar plekjes die haar grootouders in de jaren 60 en 70 gefotografeerd hadden. Om die opnieuw vast te leggen. “Voor mijn mama was het best wel confronterend. Toen stond ze nog samen met haar ouders op de foto, nu stond ze daar alleen.”

Elvire Vanysacker woont met haar gezin in Slypskapelle (Moorslede). Ze werkt als milieuambtenaar bij de gemeente Lendelede en gaat in haar vrije tijd graag op pad met haar fototoestel. Herinneringen vastleggen, portretten maken en foto’s nemen met een grote voorliefde voor landschappen en natuur: Elvire is heel creatief. Vorig jaar trok ze naar Venetië voor een wel heel bijzonder project.

“Mijn grootouders, wijlen Louis Van den Mooter en Jeanne Gevers, maakten in de jaren 50, 60 en 70 al graag verre reizen. Straf voor die periode. Ook in Venetië zijn ze drie keer geweest. Net als ikzelf trouwens, samen met mijn mama Linda en zus Rebecca. We zijn alle drie gebeten en gepassioneerd door deze prachtige stad in Italië. Voor een hobbyfotograaf als mezelf is Venetië dan ook dé gedroomde plek. Van ieder hoekje en kantje kan je als het ware een schilderijtje maken”, aldus Elvire.

Immense collectie

Na het overlijden van haar grootouders haalden Elvire en haar familie twee jaar geleden de ouderlijke woning van Louis en Jeanne leeg. “We troffen er een im-men-se collectie dia’s en foto’s aan. Die hebben we allemaal bekeken en getrieerd. We hebben ze niet allemaal kunnen houden – daarvoor waren het er écht te veel – maar de hele collectie foto’s van Venetië hebben we wel behouden. Die foto’s intrigeerden ons. In die mate zelfs dat we vorig jaar samen op pad trokken om de exacte locaties van die foto’s op te zoeken en er een nieuw beeld van te maken. Zo heb ik dezelfde foto’s opnieuw genomen, telkens vanuit dezelfde hoek. De originele foto’s dateren uit 1966, 1977 en 1979.”

Wat volgde, was een leuke zoektocht. “Sommige plekjes waren heel eenvoudig te vinden, zoals het San Marcoplein en de Rialtobrug bijvoorbeeld, maar naar andere locaties was het echt zoeken. We hebben grotendeels alles gevonden wat we zochten. Al moeten we toch nog eens terug, we hebben nog heel wat beeldmateriaal liggen waarmee we op tocht kunnen.”

Of Venetië sindsdien veel veranderd is? “Niet echt, het straalt nog steeds de pracht, de praal en de grandeur uit van de jaren 60 en 70. De gevels zijn opgefrist met respect voor de gebouwen en de tijdsgeest is er blijven hangen. Oké, de terrassen zijn iets groter en ze tellen meer parasols en er staat al eens een aanmeerpaaltje extra, maar dat is het dan ook. De jaren hebben geen afbreuk gedaan aan het verleden. Mijn moeder stond trouwens ook op heel wat van die foto’s samen met haar ouders. Die foto’s heb ik dan opnieuw genomen. Dat was wel confronterend voor haar. Ooit stond ze daar met haar beide ouders, nu stond ze daar alleen.”

Opvallend

Elvire heeft zo’n 60 voor- en na-foto’s gemaakt. Ze doopte haar project [RICORDI], Italiaans voor herinneringen. De foto’s zijn te bekijken op haar Instagram- en Facebookpagina. “Het was een zeer bijzondere ervaring voor ons. Het viel mij meermaals op dat mijn grootouders foto’s namen zoals ikzelf het zou gedaan hebben, op dezelfde plaats en met dezelfde hoek. Of ik had diezelfde plek eerder al eens gefotografeerd in het verleden, zonder dat ik wist van de foto’s van mijn grootouders. We waren dus duidelijk aangetrokken tot dezelfde dingen. De liefde voor film en beeld en hun oog voor fotografie heb ik alvast van hen geërfd.”