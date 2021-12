Haanse handelaars lanceren de ‘Kama-kerstbal’

De Haanse handelsvereniging Haandelaars & Co pakt de komende kerst- en eindejaarsperiode uit met een origineel initiatief: geen stempelactie dit jaar maar een unieke kerstballenverkoop, met dank aan Kamagurka die voor een leuk ontwerp zorgde.

“We organiseren rond deze tijd van het jaar altijd een actie voor de klant. Normaal zetten we daarmee onze handelaars in de kijker, maar dit jaar wilden we het graag eens anders aanpakken en de warme kerstgedachte centraal plaatsen. De opbrengst van onze kerstballenverkoop gaat immers integraal naar een goed doel”, zegt Sofie Dekindt van Haandelaars & Co.

Het bestuur trok zijn stoute schoenen aan en ging aankloppen bij kunstenaar Luc Zeebroek, alias Kamagurka. “Hij was meteen erg enthousiast en ontwierp voor ons een kerstbal met een knipoog naar onze gemeente: strand en bos, het tramhuisje, de baigneurs… Er zitten verschillende lokale elementen in de tekening verwerkt”, zegt Benoit Vanhie.

Voor goed doel

De ‘Kama-kerstbal’ kost 15 euro en is verkrijgbaar bij een twintigtal handelaars, alsook in de toeristische infokantoren van De Haan en Wenduine. De actie loopt ten voordele van het MPI Huis aan Zee in De Haan. “We willen de kinderen daar in deze donkere tijden een mooie kerst bezorgen met onze actie. Als handelaars zetten we ons daar graag onbaatzuchtig voor in”, klinkt het.

De ‘Kama-kerstbal’ wordt bovendien een collector’s item: er zijn slechts duizend stuks beschikbaar van. “De actie loopt zolang de voorraad strekt. Er snel bij zijn is dus de boodschap”, aldus de Haandelaars, die met deze actie hun warm hart laten zien. “Als het aanslaat, gaan we volgend jaar misschien met een andere kunstenaar in zee”, klinkt het nog. De actie wordt ook financieel ondersteund door de gemeente.