Gyva cleaning te zien in ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’

Martin Gyselinck (48) en Evie Vandenberghe (45) hebben een bijzondere job. Twee jaar geleden startten ze met Gyva cleaning, waarmee ze zich specialiseren in het ontruimen en schoonmaken van vervuilde woningen. Vanwege het succes zagen ze zich al verplicht om extra personeel aan te nemen.

Recent waren ze te zien in het programma De vuilste jobs van Vlaanderen op VTM. “Het kan ver gaan, tot een deur die door ophopende afval niet meer opent”, vertelt Martin. “Soms pakken we ook een plaats delict aan, bijvoorbeeld bij een dodelijk ongeval, in opdracht van het parket of de politie.”

Martin werkt ook als brandweerman en weet hoe vuil huizen na interventies kunnen achterblijven en hoe moeilijk het is om woningen weer proper te krijgen.

“Het gaat niet enkel over kuisen, maar ook ontruimen”, licht Evie toe. “Onze troef is alles aanpakken van A tot Z. Stel dat je een overleden tante hebt met wie je nooit contact hield en je weigert dat huis te betreden, handelen wij alles af. Ook voorwerpen die mogelijk nog waarde hebben zullen we eerst opzijzetten voor het echt weg mag.”

Vicieuze cirkel

Belangrijk is oog voor het menselijk element op de job. “We behandelen klanten niet louter zakelijk, maar humaan. Vaak zijn het personen die hun weg kwijtraakten of tegenslag kenden en hun normen verloren”, doet Martin uit de doeken. “Hun huis wordt zodanig vuil dat ze er geen begin meer aan zien, ze het geheim willen houden en niemand binnenlaten en zo geïsoleerd raken. Het is een vicieuze cirkel. Schaamte speelt een grote rol, dus zetten we hard in op discretie.”

Evie maakte hier fulltime haar job van, maar was voordien actief als maatschappelijk werkster. Ze kent haar weg bij de sociale diensten en geeft klanten tips over hoe ze nadien verder kunnen met hun leven. “Die discretie en het menselijke aspect zijn belangrijk, want er rust een taboe op. Als ze ons opbellen, nemen ze al een grote drempel. Soms kuisen we er terwijl de bewoners aanwezig zijn en helpen ze ons. Dan luisteren we naar hun verhalen. Eens het eindresultaat er is, hebben die mensen weer energie om een nieuwe doorstart te maken en dat geeft ons enorm veel voldoening”, klinkt het. (DV)