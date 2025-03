Gymshow Flink en Fris schot in roos in uitverkochte REO Arena

Het was zondag opnieuw een drukte vanjewelste in de sporthal van Schiervelde, want meer dan 500 gymnasten en trainers gaven er het beste van zichzelf voor een uitverkochte zaal. “Het was voor iedereen genieten”, aldus Sybran Parent na afloop van de gymshow ‘Museum Night Fever’.

Rond 15 uur zat de internationale sporthal van Schiervelde afgeladen vol met zo’n 1.700 kijklustigen, want Flink en Fris gaf er niet veel later het startschot van hun tweejaarlijkse gymshow. Die kreeg dit jaar de titel ‘Museum Night Fever’ mee en werd gepresenteerd door ex-gymnaste Anne Degrieck. Tijdens een bijna drie uur durende show gaven 520 gymnasten en trainers er het beste van zichzelf. Het werd opnieuw een show om U tegen te zeggen.

“Het zijn pittige weken geweest, maar uiteindelijk is alles vlot verlopen. Gelukkig hebben we na al die jaren al wat ervaring om te anticiperen op eventuele probleempjes”, lacht Sybran Parent van Flink en Fris. “Als club zijn we iedereen enorm dankbaar die hieraan meegeholpen heeft. Al ons materiaal moest vanuit onze sporthal in Beveren naar Schiervelde verhuisd worden, ondertussen werd daarvan geprofiteerd om onze zaal daar een grondige poetsbeurt te geven, dan zijn er nog al de mensen die geholpen hebben in de bar en achter de schermen in de REO Arena… Gelukkig staat iedereen telkens klaar om te helpen. En ook een dikke pluim naar het publiek toe. Ze waren enorm enthousiast en gaven zelfs de materiaalploeg een warm applaus toen ze tussen de nummers aan de slag waren.”

Van schattige kleuters tot stoere tumblers

“In totaal zijn er 27 verschillende nummers gebracht, van onze schattige kleuters tot en met onze stoere tumblers. Ze hebben allemaal het beste van zichzelf gegeven. De trainers hebben hun groepen alvast prima voorbereid, iets waarmee ze eigenlijk al van in oktober vorig jaar bezig zijn. Het was bovendien de eerste keer in jaren dat we weer met live presentatie werkten. Daarvoor konden we rekenen op Anne Degrieck, een ex-gymnaste. Het was een enorm voordeel dat ze onze sport kent en ze heeft het heel goed gedaan. Bovendien hadden we ook een opvallende deelnemer in de zaal, want Robbe Lievens werd de avond ervoor nog verkozen tot Sportman van Roeselare. Een hele eer voor Robbe en onze club. Heel leuk, zeker omdat heel zijn familie bij onze club betrokken is.”

Op de vrolijke en herkenbare tonen van The Pink Panther turnden de jongens en meisjes van Acro Basis en I-niveau met veel enthousiasme en flair. Onder de deskundige begeleiding van Shokofeh Abedi en Myrthe Desender maakten ze indrukwekkende piramides en acrobatische formaties. Er staat hen nog een mooie toekomst te wachten in de discipline acrogym! © foto Trit Fotografie

In het thema Stonehenge was het de beurt aan de meisjes van toestelturnen competitie C-niveau om hun turnkwaliteiten te tonen. Ze brachten een ode aan de zon rond de Schotse stenen. Ze lieten de bloemetjes en klimop in hun haar zwieren en brachten de natuur binnen in de REO Arena. Met flik op de balk, salto van de barre, flitsende reeksen op de vloer en krachtige muziek was dit een kippenvelmoment in de tweede helft van de show. © foto An Vanderstraeten – gymfoto.eu

Met hun opvallende blauwe en gele kledij namen de jongens en meisjes van kleutergroep ‘woensdag 2’ iedereen mee in het beroemde schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh. Het magisch en kleurrijk nummer van Annelies Vanhoutte bracht het schilderij tot leven. Net zoals alle andere gymnasten werden ze beloond met een welverdiend applaus. © foto Lottelief Creatief Photography