Gymkana lokt de massa

Het organiseren van een eerste Gymkanawedstrijd onlangs, was voor de Landelijke Gilde Meulebeke meteen een schot in de roos. Op vrijdagavond werden er 160 tractoren en quads gezegend op de terreinen van de familie Alliët in de Bloemgatstraat. Op zondagmiddag stond een barbecue op de feestaffiche. ‘s Namiddags was dan het moment waar naar uitgekeken werd. 52 deelnemers namen deel aan de quad- en de Gymkana-wedstrijd. Behendigheid was hier troef. Hadden de quadrijders een parcours dat ze feilloos dienden af te leggen, dan dienden de tractorbestuurders zich doorheen negen proeven te worstelen. De proeven varieerden van het parkeren van een aanhangwagen, tot het oppikken en terugleggen van een bierflesje. Het publiek genoot duidelijk van het geboden spektakel. (LB/foto Luc)