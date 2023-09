Gwenny zoekt al drie maanden naar vermiste Levi en wil nu website voor vermiste huisdieren oprichten: “Hopen nog steeds op een tip”

Gwenny Van Eenaeme uit Bredene is kapot van verdriet. Al bijna drie maanden is ze op zoek naar haar Maine Coon kater Levi. Er kwamen heel wat tips binnen nadat de vrouw een beloning had uitgeloofd voor dé tip, maar die liepen allemaal op een dood spoor. Ze wil nu graag een soort website oprichten die kan helpen om vermiste dieren op te sporen. “Ik hoop dat hij op een dag voor mijn deur staat”, zegt de vrouw in tranen.

Tijdens de nacht van 25 op 26 juni kon Levi ontsnappen via een vliegenraam in de omgeving van de Monikkenstraat in Bredene. “Levi gaat normaal nooit buiten, maar die nacht moet hij een manier gevonden hebben om toch de straat op te lopen”, vertelt Gwenny. “Hij werd kort daarna nog opgemerkt in de straat zelf en aan de school in Bredene Dorp. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. We zijn kapot van verdriet, want Levi was echt wel een deel van ons gezin.”

Oproep via sociale media

Gwenny plaatste meteen een oproep op sociale media en loofde zelfs nog een beloning uit van 250 euro voor de tip die haar naar Levi kon lieiden. “Er kwamen heel veel tips binnen, maar die liepen allemaal uit op een dood spoor. Bij elke tip die we kregen, zijn we meteen gaan zoeken op de locatie waar hij het laatst werd gezien. Zonder resultaat.”

Ondertussen zijn we bijna drie maanden verder na de verdwijning van de Maine Coon van Gwenny. “Eerst dachten we dat er iemand uit de buurt Levi in huis had genomen, met de beste bedoelingen”, vervolgt Gwenny. “Maar die piste hebben we ondertussen laten varen. Toch het feit dat het om iemand gaat die met de beste bedoelingen heeft gehandeld. Het kan nog steeds dat iemand Levi bewust in huis heeft genomen en onze oproepen heeft gelezen, maar Levi gewoon zelf wil houden.”

Een van de grootste kattenrassen

De Maine Coon is een van de grootste kattenrassen die ooit gedomesticeerd werd. Levi is te herkennen aan zijn enorme kraag en zijn lange pluimstaart in grijze en zwarte kleur. “Levi is bovendien heel sociaal en helemaal niet bang van andere mensen. Hij is bovendien gechipt en staat daarop ook aangegeven als vermist. Levi heeft een chronische aandoening en we hopen dat iemand met hem naar de dierenarts trekt. Daar wordt zijn chip normaal gezien uitgelezen. Maar we hopen ook nog steeds op bruikbare tips. Als we Levi daardoor maar terugkrijgen. Elke dag hoop ik dat hij hier terug aan de deur zal staan. Maar elke avond wordt die hoop telkens weer de kop ingedrukt. Elke dag dat Levi langer vermist blijft, slinkt de hoop om hem ooit nog terug te vinden”, aldus de Bredense vrouw.

Website voor vermiste huisdieren

De hoop mag dan klein zijn, toch wil Gwenny haar verhaal doen in de hoop dat er toch nog een gouden tip binnenkomt. Meer nog: ze wil een website oprichten die andere eigenaars van huisdieren kan helpen om hun geliefde dier terug te vinden. “Als iemand mij daarmee kan helpen, graag. Want zelf weet ik niet hoe ik daaraan moet beginnen”, besluit ze.