Gwendoline van ‘Zonder honger naar bed’ zoekt financiële steun voor renovatie

Al meer dan zes jaar bedeelt Gwendoline Lefere via de organisatie ‘Zonder honger naar bed’ voeding aan minderbedeelde mensen. Sinds enkele jaren valt de organisatie onder de keuring van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), maar om door de keuring te geraken, is een serieuze renovatie nodig van haar bijgebouw. “Omdat wij alles vrijwillig doen, zijn we nu op zoek naar financiële steun”, aldus Gwendoline.

Gwendoline Lefere startte zes jaar geleden met de voedselbedeling. “Op het nieuws had ik een item gezien over het project ‘Zonder honger naar bed’ in Lanaken en zo groeide het idee om hier ook iets op te starten”, duidt ze. De Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed Roeselare Moorslede Dadizele’ kreeg vorm en vandaag bereiken ze wekelijks 50 tot 60 gezinnen. Oorspronkelijk deelden we via die groep enkel restjes uit. Toch bleek dat al snel te weinig, dus maakten we wat extra maaltijden en haalden we voedingswaren op bij warenhuizen. Maar van zodra je dat doet, val je onder de controle van het FAVV”, vertelt Gwendoline.

Stockageruimte

Gwendoline is recent verhuisd en wil graag een oud bijgebouw omvormen tot stockageruimte, zodat ze de voedselbedeling kan blijven voortzetten. “Een aparte ruimte is belangrijk omdat mijn vrijwillig engagement op die manier wat afgescheiden is van mijn privé, want nu gebeurt het regelmatig dat mijn gang vol staat met voedselbakken”, lacht ze. Maar het gebouw moet ook voldoen aan de voorwaarden van het FAVV. “Het dak is lek, het gebouw moet geïsoleerd worden, er moet een vloer gelegd worden en de elektriciteit moet vernieuwd worden. We ramen de kosten op 30.000 euro, maar wellicht zal zelfs dat niet volstaan”, weet Gwendoline. (LC)