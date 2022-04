Gwendoline (32) trotseerde tien dagen lang wilde natuur in Sri Lanka voor Raid Amazones

10 dagen lang de wilde natuur van Sri Lanka trotseren en 10 dagen lang je geest en lichaam op de proef stellen. Gwendoline Houte (32) is net terug van wat zonder twijfel het avontuur van haar leven moet zijn geweest. “In het eindklassement konden we een mooie 8ste plaats verzilveren maar het is vooral de ervaring die me voor altijd bij zal blijven”, klinkt het vanuit haar Komense thuisbasis.

2 jaar had de sportievelinge erop gewacht: haar deelname aan de Raid Amazones. Een uitputtend avontuur waar 300 dames, in duo, 10 slopende proeven moesten afleggen. Van traillopen in een verschroeiende hitte tot het beklimmen van een eindeloze reeks trappen die een rots flankeren? Gwendoline moest alvast niet op haar lauweren rusten.

Grote vochtigheid en heel warm weer

“Het was vooral de hitte die het uiterste van mijn lichaam vroeg”, vertelt ze. “De temperaturen tikten bijna dagelijks 30 graden aan maar je kreeg er ook te kampen met een ongelofelijke vochtigheid. Uiteindelijk was de gevoelstemperatuur dan al snel 10 graden warmer en dat drijft je volledige systeem tot in de extremen. Toch heb ik 10 dagen lang genoten van alle proeven en wedstrijden. Tussen mijn sportpartner Lola en ikzelf ontstond er ook een echte vriendschapsband. We hebben elkaar leren kennen dankzij de Raid Amazones, waar we aan elkaar werden toegewezen. Tijdens de proeven bleek al snel dat we eenzelfde visie en motivatie hadden, waardoor we degelijke prestaties wisten neer te zetten. Uiteindelijk haalden 87 van de 150 duo’s de finish, waar we goed waren voor een 8ste plaats.”

Indrukwekkende natuur

Een indrukwekkende prestatie waar Gwendoline terecht fier op kan zijn. Toch is het vooral het land en de inwoners die het meeste indruk hebben gemaakt. “Je maakt er kennis met de mensen waardoor je plots een stevige les in bescheidenheid krijgt”, sluit ze af. “Ook de natuur is er ronduit indrukwekkend. Eén van de proeven was het beklimmen van de Leeuwenberg om er bovenop een schattenzoektocht te houden. Je voelt je klein en nederig wanneer je op dergelijke plaatsen komt. Ik heb de smaak van het extreme avontuur ondertussen wel te pakken. Van zodra ik thuiskwam, schreef ik me in voor een nieuwe uitdaging. Eind november krijg ik een partner toegewezen voor de Race’Sisters Raid. Waar de wedstrijd ons heen brengt weten we nog niet maar mijn motivatie is alvast niet meer stuk te krijgen.”