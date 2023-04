Guy en Ann vieren hun gouden huwelijk

Guy Boogaerts en Ann Van Holderbeke traden op 3 april 1973 in het huwelijk. Guy studeerde aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

Ann zag het levenslicht in Lommel en groeide samen op met haar broer. Haar ouders baatten jarenlang het bekende restaurant ‘Snepkenshoeve’ in Herentals uit. Guy is afkomstig uit Hulshout en hij groeide er samen met zijn twee zussen op.

Sea Port

Guy studeerde aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij trok als maître d’hôtel naar de Snepkenshoeve, waar zijn toekomstige vrouw Ann meehielp met haar ouders. Ann volgde les in de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. Guy en Ann traden kregen twee zonen, Geert en Tom. Ze zijn ook bijzonder trots op hun vier kleinkinderen. De jubilarissen namen het restaurant over in 1986. Het was hard werken in hun toprestaurant en daarom besloten ze in 1999 een punt te zetten achter hun carrière in de horeca. Ondertussen voelen ze zich thuis in hun appartement in residentie Sea Port. Het koppel hield vroeger van paardrijden en nu genieten ze van een stevige wandeling en fietstocht. (PG/foto IV)