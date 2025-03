Gustaaf Van Der Haegen (84) en Annie Uyterhaegen (82) kregen het bezoek van schepen Stephanie Demeyer in WZC De Ruysschaert in Marke.

Zij kwam hen feliciteren met hun 60ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in dancing Edelweiss in Voorde en trouwden op 27 februari 1965. Ze hebben twee kinderen, Bart en Catherine, en vijf kleinkinderen. Intussen zijn er 2 achterkleinkinderen. “We zijn vereerd dat we dit mogen meemaken.” Gustaaf verblijft in zorgcentrum De Ruysschaert in Marke.