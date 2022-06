Gust den Aangespoelde viert mee in Wenduine

De Wenduinse reuzen bestaan dit jaar zeventig jaar, maar ook reus Gust den Aangespoelde heeft binnenkort iets te vieren: hij mag op 11 juli tien kaarsjes uitblazen.

Samen met de pinnemutsen Wenke en Klem vertegenwoordigt reus Gust de vele ingeweken Wenduinenaars. “Het is een geuzennaam. Het begrip ‘aangespoelde’ tovert altijd een glimlach op ons gezicht”, zegt Liliane Geyskens, zelf lang geleden aangespoeld in de prinses der badsteden. Het waren de Creatieve Noordzeevrouwen waar zij voorzitter van is, die Gust den Aangespoelde in 2012 naar Wenduine haalden.

Orde van de Palingboer

“Het jaar daarvoor was het idee gegroeid om met onze vereniging een nieuwe reuzin in het leven te roepen. Een strijdster die de vrouwelijke belangen verdedigde. Maar uiteindelijk bleek dat voor onze vereniging niet haalbaar”, aldus Liliane. Toen kwam Gustaaf van Praet plots in het vizier. “De orde van de Palingboer uit Baasrode deed die reus van de hand en er bleek toevallig een link te zijn met Wenduine. Gustaaf, telg van een bekende scheepsbouwfamilie, kwam zoals het een echte aangespoelde betaamt al heel zijn leven naar Wenduine op vakantie”, klinkt het.

Officieel register

Gust den Aangespoelde deed in 2012 zijn intrede in de reuzenstoet. “Onze vurigste wens is, dat hij ooit wordt opgenomen in het officiële reuzenregister van De Haan. Net als de andere Wenduinse reuzen, is hij een graag geziene gast in stoeten”, besluit Liliane Geyskens. Tijdens de reuzenfeesten wordt in basisschool ’t Klavertje een expo en tekenwedstrijd gehouden rond Gust den Aangespoelde. (WK)