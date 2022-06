Gust (11) is Kinderkrak in Oostrozebeke

“Ik heb er altijd van gedroomd om profvoetballer te worden. En dat kan lukken”, zegt de 11-jarige Gust Vanluchene uit de Dentergemstraat 60. “Nu ik kan meetrainen met Club NXT, bij Club Brugge, is voetbal het enige wat door mijn hoofd gaat.”

“Ik ben in het voetbal gerold door mijn broer Cies. We speelden na school altijd samen op het grasveldje of op straat, en sloten ons aan bij Scor, de dorpsvoetbalploeg. Tijdens de vakanties namen we deel aan voetbalstages van de Soccerkids, onder leiding van Lesly Beke. Een van de trainers daar was Kenzo Dejonghe, die ook actief was bij KMS Deinze. Hij zag dat ik talent had en na een aantal testtrainingen kon ik aansluiten bij KMSK Deinze. Dankzij de goede samenwerking tussen Deinze en Club NXT mocht ik ook daar eens gaan testen, en daarna, voor het seizoen 20-21, mocht ik me bij Club NXT aansluiten. De trainingen vinden plaats op Jan Breydel in Brugge, maar voor het vervoer kunnen we rekenen op een busje van Club NXT. Dat maakt het voor mijn ouders beter haalbaar.”

De troeven van flankspeler Gust zijn snelheid en doorzettingsvermogen. “Gust is iemand die nooit afgeeft”, zegt vader Davy. (CLY)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks