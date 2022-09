Gullegemse Valentine Besard nieuwe Miss Grace Benelux

De net 17-jarige Valentine Besard uit Gullegem is de nieuwe Miss Grace Benelux ’22. Ze volgt Faye Bulcke uit Zonnebeke op, die nu samen met haar boezemvriendin Kara Verfaillie de organisatie van de verkiezing op zich neemt.

In CC De Egger in Scherpenheuvel straalde Valentine vanaf minuut één en kreeg uiteindelijk Lindsay De Kaestecker uit Antwerpen als first runner up mee op het podium. De 2nd Runner Up is ook een West-Vlaamse, namelijk Chelsea Proost uit Middelkerke.

Valentine was de jongste finaliste bij Miss Grace Benelux dit jaar. Ze is nog studente in spes Nostra Heule en volgt daar Office-management en communicatie. (SBR)