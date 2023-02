Gullegem klaar voor drie weken carnaval

Met een tot in de puntjes verzorgde openingsreceptie heeft de lokale Orde van de Vlaskapelle op 10 februari in een tent op het Dorpsplein van Gullegem haar jaarlijkse, drie weken durende, carnavalsfeest ingezet. Op 11 februari krijgt de gemeente een nieuw kinderprinsenpaar en een opvolger voor uittredend prins Tjörven.

De orde schreef 850 sponsors, medewerkers en genodigden in voor haar receptie. Dat zorgde voor een nokvolle tent waar je aan verschillende standjes de dorst kon laven en smullen van lekkernijen die door de ordeleden werden klaargemaakt. Daar maken ze een erezaak van en je moest echt van slechte wil zijn om er met honger weer buiten te gaan.

Ondertussen genoot Tjörven Deschamps van zijn laatste uurtjes als Gullegems kortst regerende prins (hij werd pas in april 2022 verkozen, nvdr.). Erg vindt hij dit niet. De vele uitjes en activiteiten waar hij eregast was, waren even intens als bij een nog drukker programma.

Zijn kandidaat-opvolgers Steven Halsberghe (Lucky Luke), Olivier Verstraete (Olly Wannabe en Andy Vanvossem (Dancing Vossy) deden er, samen met hun teamleden, alles aan om nog zoveel mogelijk persoonlijke stemkaarten te verkopen. Die kaarten zijn, naast de vele opdrachten en proeven die ze moeten ondergaan, nog goed voor twintig procent van alle te verdienen punten. Ze gingen wat graag ook nog eens met de burgemeester op de foto.

Burgemeester Jan Seynhaeve dankte de carnavalisten voor de manier waarop ze Gullegem telkens weer op de kaart zetten en houden. “Jullie zorgen telkens weer voor een volksverhuzing die niemand jullie nadoet”, zei hij.

Ordevoorzitters Brecht Clauws en Nico Six onderstreepten nog eens hoe carnaval op een halve eeuw tijd geëvolueerd is van een simpele fuif naar een volksfeest van drie weken en daar wil iedereen bij zijn. (AV)